Doya Doya Moda günün birincisi gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer aldı. TV8'de hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada hafta ortasında günün konsepti ödül almaya gitmekti ve yarışmacılar stillerini yansıttı ve jüriler günün konseptine göre eleştirilerini yaparak puanlarını verdi. Artık erkek yarışmacıların da stillerini sergilediği yarışmada bugün neler yaşandı? 3 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda puanlamasını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
3 ŞUBAT ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 20
Ceren: 7
Birben: 10
Bahar: 6
Rabia: 15
Selin: 10
Tuğçe: 16
Batıcan: 19
Mehmet: 12
Adnan: 20
Emre: 17
Ali Nail: 13
Erhan: 20
Ahmet: 10
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.