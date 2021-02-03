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    • Magazin
    • 03.02.2021 18:47
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    • 03.02.2021 18:47
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    belli oldu! !

    Merak edilen belli oldu. TV8’in fenomen yarışmasında hafta ortasında günün puanları nasıl şekillendi? Günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert’in oturduğu yarışmada yine rekabet dolu anlar vardı. haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu!

    Doya Doya Moda günün birincisi gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında yer aldı. TV8'de hafta içi gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada hafta ortasında günün konsepti ödül almaya gitmekti ve yarışmacılar stillerini yansıttı ve jüriler günün konseptine göre eleştirilerini yaparak puanlarını verdi. Artık erkek yarışmacıların da stillerini sergilediği yarışmada bugün neler yaşandı? 3 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda puanlamasını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    3 ŞUBAT ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde: 20
    Ceren: 7
    Birben: 10
    Bahar: 6
    Rabia: 15
    Selin: 10
    Tuğçe: 16

    Batıcan: 19
    Mehmet: 12
    Adnan: 20
    Emre: 17
    Ali Nail: 13
    Erhan: 20
    Ahmet: 10

    DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ufuk, kızlardan ise Ayşegül yarışmaya veda eden isim oldu.

        DOYA DOYA MODA BAHAR CANDAN KİMDİR?

        Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
        Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu. Bahar Candan daha önce de bir moda yarışmasında yarışmıştı.

        MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?

        Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. 19 kardeş olduklarını ve 10'nun erkek olduğunu belirten Güneş, kardeşlerini kendisinin giydirdiğini söyledi. Mehmet Güneş, turizm işiyle ilgileniyor.
        Mehmet Güneş Doya Doya Moda'ya katılma nedenini "Benim için doğru giyinmek bir sanattır, o sanatı konuşturmak istiyorum." sözleriyle dile getirdi. Daha önce de ekran projelerinde yer alan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu! 3 Şubat Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması!