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    • 03.02.2021 19:59
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    • 03.02.2021 20:03
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    ! Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı bomba gibi geliyor!

    haberi izleyicileri heyecanlandırdı. ATV’de Salı akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi güçlü oyuncu kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı bomba gibi geliyor, şimdiden izleyiciler dengelerin ne yönde değişeceğini merak ediyor. Daha önce farklı dizilerde rastladığımız başarılı oyuncu artık EDHO kadrosunda yer alacak ve Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı olan bir karaktere hayat verecek. Peki ?

    takvim.com.tr
    EDHO kadrosuna yeni oyuncu!

    EDHO kadrosuna yeni oyuncu! Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı bomba gibi geliyor! Salı akşamları ATV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Uğur'u canlandıracak olan Serhat Parıl'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu ve gündemde sıkla araştırılmaya başlandı. İşte EDHO yeni oyuncusu Serhat Parıl hakkında bilgiler...

    SERHAT PARIL KİMDİR?

    Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi.

    Seslendirme çalışmaları da yapan Parıl, pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Serhat Parıl, 1.89 boyunda ve 85 kilodur

    DİZİLERİ

    2011 - Babam İçin
    2013 - Medcezir
    2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
    2016 - Cesur ve Güzel
    2017 - Seven Ne Yapmaz
    2020 - Bay Yanlış Tolga Gürdağ
    2021 - Maraşlı

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin önümüzdeki Salı yayını olmayacak. Aynı akşam ATV'de maç yayını olduğu için 9 Şubat'ta dizi ekrana gelmeyecek. Fragmanın da ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

    EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

        Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

        Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN BAHAR'I PELİN AKİL KİMDİR?

        Pelin Akil, 17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğdu ve 34 yaşındadır. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.Pelin Akil ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanındı, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur.2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra ekranlara 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can verdi. Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İ?i ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer aldı. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.
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        Haberler Magazin EDHO kadrosuna yeni oyuncu! Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı bomba gibi geliyor!