EDHO kadrosuna yeni oyuncu! Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı bomba gibi geliyor! Salı akşamları ATV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizide heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Uğur'u canlandıracak olan Serhat Parıl'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu ve gündemde sıkla araştırılmaya başlandı. İşte EDHO yeni oyuncusu Serhat Parıl hakkında bilgiler...
SERHAT PARIL KİMDİR?
Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü tamamladı ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi.
Seslendirme çalışmaları da yapan Parıl, pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Serhat Parıl, 1.89 boyunda ve 85 kilodur
DİZİLERİ
2011 - Babam İçin
2013 - Medcezir
2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 - Cesur ve Güzel
2017 - Seven Ne Yapmaz
2020 - Bay Yanlış Tolga Gürdağ
2021 - Maraşlı
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin önümüzdeki Salı yayını olmayacak. Aynı akşam ATV'de maç yayını olduğu için 9 Şubat'ta dizi ekrana gelmeyecek. Fragmanın da ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.