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    • 02.02.2021 09:28
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    • 02.02.2021 09:28
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    Asla frene basmıyor! 'da peş peşe dört veda sonrası düşmanlığı arşa çıkaracak isim! Girişi olay olacak

    'da peş peşe üç veda sonrası düşmanlığı arşa çıkaracak isim! Hızır'a yeni hasım girişi olay olacak. Yeni yıla dikkat çeken bir giriş yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Sabina Toziya, Dilşad Şimşek, Adnan Biricik ve Hakan Atalay'ın peş peşe vedaları sonrası kadroya bomba isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak Bay Yanlış ve Maraşlı dizilerinde rol alan ünlü oyuncu bu akşam yayınlanacak bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılıyor. EDHO'da Serhat Parıl'ın Hızır'ın düşmanı rolünde olacağı ve bomba bir giriş yapacağı öğrenildi.

    EDHO'dan bomba transfer! Bu akşam geliyor

    Salı akşamlarının en sevilen dizilerinden birisi olmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni yılla birlikte yaşanan vedalar izleyicilerin dikkatini çekmişti. Hızır Çakırbeyli'nin annesi Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren usta oyuncu Sabina Tozina'nın sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması izleyicileri üzmüştü. Usta oyuncunun ardından diziye Dilşad Şimşek, Adnan Biricik ve Hakan Atalay peş peşe veda etti. Ancak bugüne kadar onlarca yıldız ismi kadrosunda ağırlayan EDHO bomba transferlere imza atmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Serhat Parıl, bu akşam yayınlanacak bölümde dizinin kadrosuna katılıyor.

    SERHAT PARIL, EDHO'DA!

    Bay Yanlış ve Maraşlı dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Serhat Parıl bu akşam yayınlanacak bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılıyor. EDHO'da Serhat Parıl'ın Hızır'ın düşmanı rolünde olacağı ve bomba bir giriş yapacağı öğrenildi.

    SERHAT PARIL KİMDİR?

    Serhat Parıl 27 Temmuz 1983'te İzmir'de doğmuştur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi.

    Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Oyuncu şu an Bay Yanlış adlı televizyon dizisinde Tolga Gürdağ karakterini canlandırmaktadır.

        Oynadığı diziler

        2011 - Babam İçin
        2013 - Medcezir
        2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
        2016 - Cesur ve Güzel
        2017 - Seven Ne Yapmaz
        2020 - Bay Yanlış Tolga Gürdağ
        2021 - Maraşlı

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 181. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

        Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

        Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

            Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.

            İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

            Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler.

                Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.
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                Haberler Magazin Asla frene basmıyor! EDHO'da peş peşe dört veda sonrası düşmanlığı arşa çıkaracak isim! Girişi olay olacak