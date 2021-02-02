Salı akşamlarının en sevilen dizilerinden birisi olmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni yılla birlikte yaşanan vedalar izleyicilerin dikkatini çekmişti. Hızır Çakırbeyli'nin annesi Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren usta oyuncu Sabina Tozina'nın sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması izleyicileri üzmüştü. Usta oyuncunun ardından diziye Dilşad Şimşek, Adnan Biricik ve Hakan Atalay peş peşe veda etti. Ancak bugüne kadar onlarca yıldız ismi kadrosunda ağırlayan EDHO bomba transferlere imza atmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Serhat Parıl, bu akşam yayınlanacak bölümde dizinin kadrosuna katılıyor.

SERHAT PARIL, EDHO'DA!

Bay Yanlış ve Maraşlı dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Serhat Parıl bu akşam yayınlanacak bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılıyor. EDHO'da Serhat Parıl'ın Hızır'ın düşmanı rolünde olacağı ve bomba bir giriş yapacağı öğrenildi.