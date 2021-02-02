Salı akşamlarının en sevilen dizilerinden birisi olmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni yılla birlikte yaşanan vedalar izleyicilerin dikkatini çekmişti. Hızır Çakırbeyli'nin annesi Hayriye Çakırbeyli karakterine hayat veren usta oyuncu Sabina Tozina'nın sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması izleyicileri üzmüştü. Usta oyuncunun ardından diziye Dilşad Şimşek, Adnan Biricik ve Hakan Atalay peş peşe veda etti. Ancak bugüne kadar onlarca yıldız ismi kadrosunda ağırlayan EDHO bomba transferlere imza atmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Serhat Parıl, bu akşam yayınlanacak bölümde dizinin kadrosuna katılıyor.
SERHAT PARIL, EDHO'DA!
Bay Yanlış ve Maraşlı dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Serhat Parıl bu akşam yayınlanacak bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katılıyor. EDHO'da Serhat Parıl'ın Hızır'ın düşmanı rolünde olacağı ve bomba bir giriş yapacağı öğrenildi.
SERHAT PARIL KİMDİR?
Serhat Parıl 27 Temmuz 1983'te İzmir'de doğmuştur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı. Halen oyunculuk bölümü 4. sınıf öğrencisi.
Oyuncu birçok oyunlara katıldı. Bunların dışında seslendirme çalışmaları yaptı. Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama – tiyatro ve pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı. Oyuncu şu an Bay Yanlış adlı televizyon dizisinde Tolga Gürdağ karakterini canlandırmaktadır.