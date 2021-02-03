Kuruluş Osman (EDHO) 44. bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından heyecanla ve merakla araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Kuruluş Osman dizisinde bu hafta kapanmış eski defterler tekrar açılıyor. Targun Hatun ve Göktuğ intikam için geri dönüyor. İşte Kuruluş Osman 44. bölüm tek parça izle ve Kuruluş Osman son bölüm izleme linki…
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Savcı Bey'in sürpriz hamlesi!
Osman Bey'in kararı ile obadan sürülen Göktuğ ve Targun, intikam için Bizans'la ittifak yapar ve güçlerini Flatyos'la birleştirir.
DÜNDAR BEY'İN PLANI
Dündar Bey, Nikola ile görüşmek üzere bir kez daha İnegöl Kalesi'nin yolunu tutarken, çaresiz kalan Lena, Bayhoca'yı geri alabilmek için Flatyos'tan yardım ister.