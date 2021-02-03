Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Evlilik ve çocuk konularına dair yaptığı açıklamalarla gündeme outran hatta tepkiler yaratan başarılı oyuncunun hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Burcu Özberk'in yaptığı açıklamalar ve hayatı hakkında bilgiler…
"EVLENMEDEN ANNE OLABİLİRİM"
31 yaşındaki oyuncu evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorulara "Ben yeğenimle ilgileniyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" cevabını verdi.
Özberk anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını söyleyerek "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi de düşünmüyorum. Ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" dedi.
BURCU ÖZBERK KİMDİR?
Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan[1] Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.