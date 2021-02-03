"EVLENMEDEN ANNE OLABİLİRİM"

31 yaşındaki oyuncu evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorulara "Ben yeğenimle ilgileniyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" cevabını verdi.

Özberk anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını söyleyerek "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi de düşünmüyorum. Ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" dedi.