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    • Magazin
    • 03.02.2021 15:41
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    • 03.02.2021 15:41
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    Survivor'dan elenen ve eski yarışmacı 'Daha neler' dedirtti! Survivor'ın iki cazgır yarışmacısı meğer...

    TV 8 ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu 'nın üstlendiği yine oldukça olaylı bir elemeye sahne oldu. 2 dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ilk eleme adayı olarak yarışmaya yedeklerden dahil olan 'ı çıkardı. Adadaki sivri çıkışlarıyla bilinen ve pek çok kişiyle tartışma yaşayan Duygu Serap Salman'ın aday olması sürpriz olmadı ancak karşısına 2.eleme adayı olarak 'ın çıkarılması oldukça sürpriz bir gelişme oldu. Duygu'nun gitmesi için strateji yapan gönüllüler takımının stratejisi tuttu. En çok oyu alıp haftanın birincisi olan Poyraz ve 2. Dora elema adayı olarak Ayşe ve Reşat'ı çıkarınca Duygu Serap Salman adaya veda eden isim oldu. Survivor'dan elenmesinin ardından günün en çok konuşulan ismi haline gelen Duygu Serap Salman öyle birine benzetildi ki görenler yok artık dedi.

    Survivor'dan elenen Duygu ve Sabriye Şengül 'Daha neler' dedirtti!

    Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman ve eski yarışmacı Sabriye Şengül 'Daha neler' dedirtti! Survivor'ın iki cazgır yarışmacısı meğer... Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021'de bu hafta adaya veda eden yarışmacı Duygu Serap Salman oldu. Başta Yiğit Alp Poyraz olmak üzere adadaki pek çok isimle tartışma yaşayan Duygu Serap Salman'ın vedası şaşırtıcı bir sonuç olmadı. Elenmesinin ardından günün en çok merak edilen ismi olan Duygu Serap Salman iki isme benzerliğiyle gündeme geldi.

    TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'de bu haftanın eleme adayları; ada konseyinde adı en çok yazılan Duygu Serap Salman, SMS birincisi Yiğit Poyraz tarafından belirlenen Ayşe Yüksel ve SMS ikincisi Uğurtan Dora'nın ismini söylediği Sultan Reşat Hacıahmetoğlu oldu.

    SMS sonuçlarına göre; gönülüler takımında en az oyu alan isim, yarışmaya yedeklerden katılan Duygu oldu. Böylece 24 yaşındaki sporcu, dördüncü haftada Survivor'a veda etti.

        Survivor macerası erken biten Duygu Serap Salman, duygularına hakim olmakta zorlandı. Acun Ilıcalı da yarışmacının elenmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi. Ünlü televizyoncu, Duygu'nun geçen sene trafik kazası sebebiyle Survivor 2020 elemelerine gelemediğini açıklamıştı.

        "İHTİMALİ OLMAYAN BİR ŞEYDİ"

        Duygu, "Benim için duygusal bir an. Benim için ihtimali olmayan bir şeydi. 1.5 yıldır bu ana hazırlanıyorum, duygusalım. Burayı parçalamaya geldim. Güç eşittir ben. Duygusal ilerlemeyeceğim, başarmak ve kazanmak için geldim. Birikmişliğim çok fazla" ifadelerini kullandı.

        ELEMEDE DİKKAT ÇEKEN AN!

        Gönüllüler adasında Duygu ve iddialı yarışmacılardan Yiğit Poyraz arasında ilk günden beri gerginlik yaşanıyordu. İkili, sık sık tartışma yaşıyordu. Duygu, ada konseyinde vedalaşmak için herkese sarılmaya başladı. Bu sırada Poyraz ayağa kalktı ve Duygu'ya sarılmadı. O anlar ekranlara böyle yansıdı.

            ŞAŞIRTAN BENZERLİK

            Öte yandan eleme sonrası Duygu Serap Salman'ın, 'The Cosby Show'da 'Denise Huxtable'ı canlandıran ABD'li oyuncu Lisa Bonet'a (52) olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Lisa Bonet'in gençlik fotoğrafını gören bazı kullanıcılar, "Kardeş olsalar bu kadar benzemezler" şeklinde yorumlarda bulundular.

            Duygu Serap Salman'ın bir diğer benzetildiği isim ise eski yarışmacılardan Sabriye Şengül oldu. Sabriye Şengül'ün bir süredir, bir takım estetik operasyonlar geçirdiği biliniyor.

            SURVIVOR DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

            Gönüllüler kadrosunda mücadele eden Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. 24 yaşındaki Duygu Serap Salman, Ağrı Doğubeyazıt doğumludur ve İstanbul'da yaşamaktadır. Altı yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor.

                1.67 boya ve 61 kiloya sahip Duygu Serap Salman, Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra kazandığı Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü yarıda bırakıyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, üç kız iki erkek kardeşi olduğunu belirtiyor.
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