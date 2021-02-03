Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman ve eski yarışmacı Sabriye Şengül 'Daha neler' dedirtti! Survivor'ın iki cazgır yarışmacısı meğer... Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021'de bu hafta adaya veda eden yarışmacı Duygu Serap Salman oldu. Başta Yiğit Alp Poyraz olmak üzere adadaki pek çok isimle tartışma yaşayan Duygu Serap Salman'ın vedası şaşırtıcı bir sonuç olmadı. Elenmesinin ardından günün en çok merak edilen ismi olan Duygu Serap Salman iki isme benzerliğiyle gündeme geldi.