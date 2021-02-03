Survivor'dan elenen Duygu Serap Salman ve eski yarışmacı Sabriye Şengül 'Daha neler' dedirtti! Survivor'ın iki cazgır yarışmacısı meğer... Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021'de bu hafta adaya veda eden yarışmacı Duygu Serap Salman oldu. Başta Yiğit Alp Poyraz olmak üzere adadaki pek çok isimle tartışma yaşayan Duygu Serap Salman'ın vedası şaşırtıcı bir sonuç olmadı. Elenmesinin ardından günün en çok merak edilen ismi olan Duygu Serap Salman iki isme benzerliğiyle gündeme geldi.
TV8'de yayınlanan 'Survivor 2021'de bu haftanın eleme adayları; ada konseyinde adı en çok yazılan Duygu Serap Salman, SMS birincisi Yiğit Poyraz tarafından belirlenen Ayşe Yüksel ve SMS ikincisi Uğurtan Dora'nın ismini söylediği Sultan Reşat Hacıahmetoğlu oldu.
SMS sonuçlarına göre; gönülüler takımında en az oyu alan isim, yarışmaya yedeklerden katılan Duygu oldu. Böylece 24 yaşındaki sporcu, dördüncü haftada Survivor'a veda etti.