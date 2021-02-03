Raporda, "Astım tanısı ile takip edilen, otopsisinde toksikolojik incelemede, kanında 208 mg Etanol,7.8 mg Sulbuttanol, 1.28 ml caffeine ve 1.72 mg pheniramine bulunan kişinin ölümünün; almış olduğu alkolün kolaylaştırıcı etkisi ile kanında bulunan ilaçların muhtemel yan etkilerine bağlı olarak meydana gelmiş ölüm olarak değerlendirildiği" ifadeleri yer aldı.

TIBBEN GÖRÜŞ BELİRTİLEMEZ

Oyuncu Foster'in annesi Hatice Foster'ın, Kerem Altan'ın ambulansı geç çağırarak kızının ölümüne neden olduğu iddiası da raporda desteklenmedi.