Sihirli Annem dizisinin yıldız isimleri sosyal medyada paylaştığı mesajlarla dikkat çekiyor. Son olarak dizide Betüş karakterine hayat veren oyuncu İnci Türkay, genç yaşta hayatını kaybeden Defne Joy Foster mesajını paylaştı. İnci Türkay, Defne Joy Foster ile dizi setinde çekildiği fotoğrafları paylaştı ve kalp emojileriyle birlikte "10 yil oldu Defne'cim" notunu düştü. Peki Defne Joy Foster neden öldü? Defne Joy Foster kimdir?
DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?
Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni, 15 ayrı adli tıp uzmanının oybirliği ile kabul edilen raporla kesinleşti.
15 ayrı Adli Tıp uzmanının oybirliğiyle kesinleşen raporda, astım hastası olan Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği vurgulandı.
Raporda, "Astım tanısı ile takip edilen, otopsisinde toksikolojik incelemede, kanında 208 mg Etanol,7.8 mg Sulbuttanol, 1.28 ml caffeine ve 1.72 mg pheniramine bulunan kişinin ölümünün; almış olduğu alkolün kolaylaştırıcı etkisi ile kanında bulunan ilaçların muhtemel yan etkilerine bağlı olarak meydana gelmiş ölüm olarak değerlendirildiği" ifadeleri yer aldı.
TIBBEN GÖRÜŞ BELİRTİLEMEZ
Oyuncu Foster'in annesi Hatice Foster'ın, Kerem Altan'ın ambulansı geç çağırarak kızının ölümüne neden olduğu iddiası da raporda desteklenmedi.