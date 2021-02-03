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    • 03.02.2021 14:00
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    • 03.02.2021 14:00
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    Sihirli Annem'in Betüş'ü rol arkadaşını unutmadı! neden öldü? ?

    Genç yaşında vefat eden ünlü oyuncu ölüm yıldönümünde unutulmadı. Genç oyuncu ölümünün 10. yılında Sihirli Annem dizisinden rol arkadaşı İnci Türkay tarafından anıldı. Sihirli Annem dizisindeki rolüyle hatırlanan Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı. Peki; ? ?

    takvim.com.tr
    Defne Joy Foster neden öldü? Defne Joy Foster kimdir?

    Sihirli Annem dizisinin yıldız isimleri sosyal medyada paylaştığı mesajlarla dikkat çekiyor. Son olarak dizide Betüş karakterine hayat veren oyuncu İnci Türkay, genç yaşta hayatını kaybeden Defne Joy Foster mesajını paylaştı. İnci Türkay, Defne Joy Foster ile dizi setinde çekildiği fotoğrafları paylaştı ve kalp emojileriyle birlikte "10 yil oldu Defne'cim" notunu düştü. Peki Defne Joy Foster neden öldü? Defne Joy Foster kimdir?

    DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ?

    Defne Joy Foster'ın ölüm nedeni, 15 ayrı adli tıp uzmanının oybirliği ile kabul edilen raporla kesinleşti.

    15 ayrı Adli Tıp uzmanının oybirliğiyle kesinleşen raporda, astım hastası olan Foster'ın ölümünün, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak, aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle gerçekleştiği vurgulandı.

    Raporda, "Astım tanısı ile takip edilen, otopsisinde toksikolojik incelemede, kanında 208 mg Etanol,7.8 mg Sulbuttanol, 1.28 ml caffeine ve 1.72 mg pheniramine bulunan kişinin ölümünün; almış olduğu alkolün kolaylaştırıcı etkisi ile kanında bulunan ilaçların muhtemel yan etkilerine bağlı olarak meydana gelmiş ölüm olarak değerlendirildiği" ifadeleri yer aldı.

    TIBBEN GÖRÜŞ BELİRTİLEMEZ

    Oyuncu Foster'in annesi Hatice Foster'ın, Kerem Altan'ın ambulansı geç çağırarak kızının ölümüne neden olduğu iddiası da raporda desteklenmedi.

        Erken müdahale edildiği takdirde Foster'ın kurtulup kurtulamayacağı konusunda tıbben görüş belirtilemeyeceği belirtilen raporda, "Bütün acil durumlarda erken müdahalenin önemli olduğu tıbben bilinmekle beraber bu vakada erken müdahale edildiği takdirde kişinin kurtulup kurtulmayacağı hususunda kesin bir görüş belirtmenin tıbben mümkün olmadığı oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

        DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?

        Defne Joy Foster, 2 Eylül 1979, Adana'da doğdu. Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 2008'de İlker Yasin Solmaz ile evlendi. İlk olarak Kral TV DJ'yi olarak ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı.

        Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca bir süre Sihirli Annem (2003-2006) adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. tv8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu.

        Bunun dışında bir TRT programı olan Çeyiz Şov'u son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programda yarışmacı olarak katıldı. Foster, geçen hafta yarışmadan elenmiş ve bunun nedenini de "Bebeğim bir süredir hasta. Geceleri uyutmuyor, onun için yeterince çalışamadım" diyerek açıklamıştı.

        Henüz 32 yaşındayken hayatını kaybeden Foster, 2009 yılında oğlu Can Kılıç'ı dünyaya getirmişti. Son olarak 'Yok Böyle Dans' adlı programa yarışmacı olarak katılan Defne Joy Foster'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

        Defne Joy Foster'ın Adli Tıp raporuna göre kesin ölüm nedeni; "Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş" olarak açıklandı.
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