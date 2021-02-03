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Burcu Özberk'ten olay yaratan itiraf! Sözleriyle tepki çeken Burcu Özberk: '31 yaşındayım, evlenmeden...'

Afili Aşk dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burcu Özberk, itirafıyla olay yarattı. Geçtiğimiz aylarda Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu ile Belgrad Ormanı'nda gazetecilere yakalanan ve sonrasında ısrarla 'Arkadaşız' diyen oyuncu Burcu Özberk, evlilik ve çocuk sahibi olma konusu hakkında sözleriyle tepki çekti.

03.02.2021 13:27 - Son Güncelleme: 03.02.2021 13:50
Burcu Özberk'ten olay yaratan itiraf! Sözleriyle tepki çeken Burcu Özberk: '31 yaşındayım, evlenmeden...'

TEPKİ ÇEKEN İTİRAF!

Burcu Özberk'ten olay yaratan itiraf geldi. Sözleriyle tepki çeken Burcu Özberk, evlilik ve çocuk sahibi olma konusunda gelen sorular üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Burcu Özberk'ten olay yaratan itiraf! Sözleriyle tepki çeken Burcu Özberk: '31 yaşındayım, evlenmeden...'

Posta'da yer alan habere göre; ünlü oyuncu, "Ben yeğenimle ilgileniyorum. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk'ten olay yaratan itiraf! Sözleriyle tepki çeken Burcu Özberk: '31 yaşındayım, evlenmeden...'

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını belirten Özberk, "Maalesef kadınlar olarak biyolojik açıdan biraz şanssızız. Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım, evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.Güzel oyuncu, "Kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Burcu Özberk'ten olay yaratan itiraf! Sözleriyle tepki çeken Burcu Özberk: '31 yaşındayım, evlenmeden...'

"MURAT SEVGLİM DEĞİL, ARKADAŞIM"
Burcu Özberk, Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla geçtiğimiz aralık ayında Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

Burcu Özberk'ten olay yaratan itiraf! Sözleriyle tepki çeken Burcu Özberk: '31 yaşındayım, evlenmeden...'

O dönem manşetlerde 'Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu aşkı Belgrad Ormanı'nda belgelendi!' şeklinde yer almıştı güzel oyuncu. 6 kilometrelik pisti iki saatte bitiren ikilini birlikteliklerini gözden uzak yaşadığı iddia edilmişti.