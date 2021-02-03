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    • 03.02.2021 11:51
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    • 03.02.2021 12:20
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    'da Demir'in yeni aşkı Ümit'ten ilginç itiraf! Meğer ruh halini yükseltmek için...

    'da 'a gönlünü kaptıran Ümit karakteri ile diziye yeni bir soluk getiren başarılı oyuncu , dizideki performansı ile adından sıkça söz ettiriyor. 3. sezonda Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna dahil olan Hande Soral, ’ne samimi açıklamalarda bulundu."Adana İstanbul arası bir hayat, çok keyifli bir zaman yolculuğu” diyen Hande Soral, psikolojik olarak sıkıntıya düştüğünde ruh halini yükseltmek için bakın ne yapıyormuş...

    Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle dengeleri değiştiren oyuncu, kadroya katılmasıyla ilgili "Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli" diyen Hande Soral "Bu dönemde çalışıyor olmak da çok iyi geldi açıkçası. Adana İstanbul arası bir hayat, çok keyifli bir zaman yolculuğu" sözleriyle projeyle ilgili hislerini anlattı.

    "PLAN YAPARAK YAŞAYAN BİRİ DEĞİLİM"

    Dergi için yapılan özel röportajda kendisine yöneltilen sorulara tüm içtenliği ile cevap veren Soral; "Plan yaparak yaşayan biri değilim. Hayatın getirdiklerine saygı duyup evrilmeyi tercih ediyorum. Önceliğim anda olmak ve anda huzurlu olmak" dedi.

    "AĞLAMAYI ÇOK SEVERİM"

    Güzel oyuncu psikolojik olarak sıkıntıya düştüğünde ruh halini yükseltmek için neler yaparsınız sorusuna "Ağlarım, ağlamayı da çok severim. Sıkıntımı içime atmamaya çalışırım, üzüntümü yaşarım. Sonrasında da kabul eder kaldığım yerden gülmeye devam ederim. Yalnız kalmamaya çalışırım, beni iyileştiren şey evim, hayvanlarım, ailem…" şeklinde cevap verdi.

        "HAYALİM ESKİSİ GİBİ GEZEBİLMEK"

        Pandemi sürecinde en çok hayalini kurduğu şeyin seyahat olduğunu söyleyen Soral, "En çok özlediğim dilediğimce gezmek, tatil yapmak, yurtdışına çıkabilmek… Bir süredir hayalim gitmediğim görmediğim yerleri eskisi gibi gezebilmek" dedi.

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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in yeni aşkı Ümit'ten ilginç itiraf! Meğer Hande Soral ruh halini yükseltmek için...