Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.

DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!

Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir.