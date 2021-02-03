Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı: Heyecanın dozunu her geçen gün daha da arttıran fenomen dizi Perşembe akşamları ATV'de yayınlanıyor ve izleyicileri ekrana kilitliyor. Dizinin yeni bölümüne "Her yüreğin ayrı bir cehennemi vardır orada..." sözleri damga vuruyor. Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanında Züleyha Ümit'i çözmeye çalışırken Demir ile Ümit'in Fikret ile Müjgan'ın yakınlaşması heyecanı artırıyor. Çukurova'da henüz sadece Fekeli'nin şüphelendiği, tesadüfen de Züleyha'nın eline geçen mektup ile ilk fitilin ateşlendiği olaylar kapıda! Mektubu bulan Züleyha ne yapacak? İşte son bölümde yaşanacaklar…
ZÜLEYHA ADANA'NIN GÖZBEBEĞİ AMA YA DEMİR'İN?
Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.
Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.
DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!
Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir.