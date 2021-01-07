Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağı'na göz diken Ümit'in eşi bakın kim! Hande Soral'ın eşi de kendi gibi oyuncu...



EŞİMLE AYRI ŞEHİRLERDEYİZ BU KOLAY DEĞİL

"Eşim ile rollerimizi her zaman konuşuyoruz. Benim için onun fikirleri çok kıymetli. Rol aldığımız işler gereği evliliğimizin ikinci senesinden beri ayrı şehirlerdeyiz. Tabii bu durum kolay değil."

Bir Zamanlar Çukurva 79. bölüm ile izleyici ile buluşacak olan Hande Soral'ın eşi de çok ünlü...