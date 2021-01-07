Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağı'na göz diken Ümit'in eşi bakın kim! Hande Soral'ın eşi de kendi gibi oyuncu...
Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağı'na göz diken Ümit'in eşi bakın kim! Hande Soral'ın eşi de kendi gibi başarılı bir oyuncu. Atv'nin 3 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosuna Ümit karakteri ile dahil olan güzel oyuncu Hande Soral, eşi ve diziye adapte olma sürecini anlattı. Dengelerin değiştiği, sırların açığa çıktığı ve yepyeni sırlarla yeni bir döneme giren Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hande Soral, dizide Demir Yaman'ın yeni aşkı olarak Züleyha ile çekişmeli sahnelerle ekrana gelecek. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Hande Soral'ın gerçek hayattaki eşi merak konusu oluyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağı'nın yeni gözdesi Ümit karakterine hayat veren Hande Soral ve eşi...
Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanlar Konağı'na göz diken Ümit'in eşi bakın kim! "Dengeler değişiyor. İzleyiciyi sırların açığa çıkacağı, yeni sırların saklanacağı bir dönem bekliyor" diyen oyuncu Hande Soral, "Dönem dizisinde oynamanın başka bir heyecanı ve tadı var. Bir Zamanlar Çukurova, başladığında izlediğim ve çok beğendiğim bir diziydi.Dizide 70'lerin sonu, günümüze yakın bir dönem anlatılıyor fakat günümüzle benzer olduğu kadar farklı da...Hikayede zorlu mücadelelerden geçen bir aşk konu ediliyor. Ortada gerçek bir aşk varsa onu hiçbir şey yıpratamaz diye düşünüyorum." dedi.
YENİ SIRLAR VAR
"Diziye dahil olduğum Ümit karakterinin hayattaki savaşı, yaşadıkları beni çok etkiledi. Çukurova, Ümit'e yabancı; ama Ümit, Çukurova'ya yabancı değil. Sürprizi bozamam ama şunu söyleyebilirim; Ümit'in bildiklerini henüz kimse bilmiyor. Dizide dengeler değişiyor ve tansiyon hiç düşmüyor. İzleyiciyi sırların açığa çıkacağı, yeni sırların saklanacağı bir dönem bekliyor."
EŞİMLE AYRI ŞEHİRLERDEYİZ BU KOLAY DEĞİL
"Eşim ile rollerimizi her zaman konuşuyoruz. Benim için onun fikirleri çok kıymetli. Rol aldığımız işler gereği evliliğimizin ikinci senesinden beri ayrı şehirlerdeyiz. Tabii bu durum kolay değil."
Bir Zamanlar Çukurva 79. bölüm ile izleyici ile buluşacak olan Hande Soral'ın eşi de çok ünlü...