ÜMRAN AKARÖZ KİMDİR?

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da bir gecekonduda doğmuştur. Hafız kızı olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlenmiştir. 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le 13 yaşında evlenen Soyman, 15 yıl evli kalmıştır ve bu evlilikten 2 çocuğu olmuştur. Bu çocukların biri oğlu Harun Akaröz, diğeri de kızı Ümran Akaröz'dür.

Ümran Akaröz 1975 yılında doğmuştur ve 45 yaşındadır. 2 erkek annesi olan Ümran Akaröz, kendi markası olan Bioazure'de doğal ve organik kozmetik ürünleri ile hizmet vermektedir.