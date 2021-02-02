1 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ödül oyununda heyecan doruktaydı Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada oyuncular futbol oynadı. Günün ödülü ise domatesli ve peynirli sandviç ile oreo oldu.

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu sonrası iki takımında bireysel olarak yarıştığı performans yarışması gerçekleşti. Kazanan kişi ve yanında ödüle götüreceği yarışmacılar ton balıklı sandviç yiyebilecek. Erkeklerde sembol İsmail Balaban'ın oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.