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    • Magazin
    • 02.02.2021 16:48
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    • 02.02.2021 16:48
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    ? 1 Şubat Survivor’a katılan yeni yarışmacılar kimler?

    Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri ? Oluyor. TV8’in fenomen yarışması her bölümüyle heyecanla izleniyor, peki dün akşamki ödül neydi? Futbol yarışı yapan yarışmacılar canla başla mücadele verdi, peki kazanan takım hangisi oldu? Sakatlanan yarışmacıların yerine yenileri geldi ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Peki 1 Şubat Survivor’a katılan yeni yarışmacılar kimler? Işte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor'a katılan yeni yarışmacılar kimler? Sorularının yanıtları merak edilerek gündemde sıkça araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bu akşam eleme gecesinin yaşanacağı yarışmada dün heyecan dolu bir ödül oyunu vardı ve izlemeyi kaçıranlar Ünlüler mi yoksa Gönüllüler takımı mı kazandı merakla araştırıyor. İşte Survivor son bölümünden bilgiler…

    1 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

    Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ödül oyununda heyecan doruktaydı Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada oyuncular futbol oynadı. Günün ödülü ise domatesli ve peynirli sandviç ile oreo oldu.

    PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ödül oyunu sonrası iki takımında bireysel olarak yarıştığı performans yarışması gerçekleşti. Kazanan kişi ve yanında ödüle götüreceği yarışmacılar ton balıklı sandviç yiyebilecek. Erkeklerde sembol İsmail Balaban'ın oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.

    ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

    Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

        Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

        ALEYNA ÇALIŞKAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

        Aleyna Çalışkan'ın Instagram adresi merak ediliyor. Adresi 'aleynaclsknn' olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600 takipçisi bulunuyor.

        31 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Nefes kesen güreş oyununda İsmail Balaban ve Yunus Emre mücadelesi heyecan yarattı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş olacak. Öykü Çelik'in Aleyna karşısındaki mücadelesi sonrası ünlüler ikinci dokunulmazlığı da alan taraf oldu.

        SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

        Yedek olarak Survivor yarışmasına katılan Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumludur. Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu.
        1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.

            SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

            Nefes kesen güreş oyununda İsmail Balaban ve Yunus Emre mücadelesi heyecan yarattı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş olacak. Öykü Çelik'in Aleyna karşısındaki mücadelesi sonrası ünlüler ikinci dokunulmazlığı da alan taraf oldu.

            SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

            Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.

            1 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

            Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ödül oyununda heyecan doruktaydı Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada oyuncular futbol oynadı. Günün ödülü ise domatesli ve peynirli sandviç ile oreo oldu. Eğlenceli anlara sahne olan ödül oyununda açlık nedeniyle gerilim de hat safhadaydı. 1 Şubat ödül oyununu ise 10'a 7 skorla ünlüler takımı kazandı.

            SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

            Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.

            Abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babasıdır.

                Sosyal medya platformu Instagram'da fenomen olan eden Doğan Keser'in kullanıcı adı "dogankesers" olarak karşımıza çıkıyor.Doğan Keser'in boyu 1.64 metre, kilosu ise 61. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı.
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                Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor’a katılan yeni yarışmacılar kimler?