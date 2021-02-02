Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Şubat Survivor'a katılan yeni yarışmacılar kimler? Sorularının yanıtları merak edilerek gündemde sıkça araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bu akşam eleme gecesinin yaşanacağı yarışmada dün heyecan dolu bir ödül oyunu vardı ve izlemeyi kaçıranlar Ünlüler mi yoksa Gönüllüler takımı mı kazandı merakla araştırıyor. İşte Survivor son bölümünden bilgiler…
1 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?
Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ödül oyununda heyecan doruktaydı Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada oyuncular futbol oynadı. Günün ödülü ise domatesli ve peynirli sandviç ile oreo oldu.
PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu sonrası iki takımında bireysel olarak yarıştığı performans yarışması gerçekleşti. Kazanan kişi ve yanında ödüle götüreceği yarışmacılar ton balıklı sandviç yiyebilecek. Erkeklerde sembol İsmail Balaban'ın oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.
ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?
Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.