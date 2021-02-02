Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes onu merak etti! '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran...
Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes onu merak etti! '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran 46 yaşında... Katıldığı bir televizyon programında ilk evliliğini 13 yaşında ve bir akrabasıyla görücü usulü gerçekleştirdiğini söyleyen Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes Ümran Erler'i merak etti. 1961 doğumlu Safiye Soyman, çocuk yaşta yaptığı bu evliliğinden iki evlat sahibi olmuş ve 11 yıl sonra eşi Ziya Akaröz'den boşanmıştı. İşte hayat hikayesi ile magazin gündemine bomba gibi düşen Safiye Soyman'ın kızı Ümran başta olmak üzere ünlülerin çocukları.
13 YAŞINDA GÖRÜCÜ USULÜ AKRABASIYLA EVLENDİRİLDİ!
Safiye Soyman'ın itirafının ardından herkes onu merak etti! '13 yaşında evlendirildim' diyen Safiye Soyman'ın kızı Ümran şuan 46 yaşında. Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman, "Lerzan'la Çok Mutlu" programında, hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Ünlü şarkıcı, annesinin tanıdıklarının ablasını istemek için geldiklerini, ablasının nişanlı olduğunu öğrenince kendisini istediklerini açıkladı.
"Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse yaşını büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar. Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."
"Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor... Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü."