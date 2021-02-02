Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı merakla arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Salı akşamları ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi yine heyecanlı sahneleriyle izleyici karşısına çıktı. Bahar ve Ceylan kaçırıldı ve Hızır'a görüntü gösterildi. Peki şimdi ne olacak? Hızır Çakırbeyli kadınları kurtarabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşananlar…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin önümüzdeki Salı yayını olmayacak. Aynı akşam ATV'de maç yayını olduğu için 9 Şubat'ta dizi ekrana gelmeyecek. Fragmanın da ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.
Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.