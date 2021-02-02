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    • 02.02.2021 23:46
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    ? de nefes kesen final sahnesi!

    ? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisinin her bölümü izleyicileri ekrana kilitliyor ve heyecan dolu sahneleriyle hafızalara kazınıyor. Ceylan ile Bahar’ın suitkasta uğraması merak uyandırdı. de nefes kesen final sahnesinin ardından yeni bölüm fragmanı merakla araştırılmaya başlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde neler olacak?

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı merakla arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Salı akşamları ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi yine heyecanlı sahneleriyle izleyici karşısına çıktı. Bahar ve Ceylan kaçırıldı ve Hızır'a görüntü gösterildi. Peki şimdi ne olacak? Hızır Çakırbeyli kadınları kurtarabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşananlar…

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin önümüzdeki Salı yayını olmayacak. Aynı akşam ATV'de maç yayını olduğu için 9 Şubat'ta dizi ekrana gelmeyecek. Fragmanın da ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

    EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

    Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

        Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN BAHAR'I PELİN AKİL KİMDİR?

        Pelin Akil, 17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğdu ve 34 yaşındadır. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.Pelin Akil ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanındı, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur.2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra ekranlara 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can verdi. Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İ?i ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer aldı. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.
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