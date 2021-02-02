EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Altı yıldır ekranda olan fenomen dizinin önümüzdeki Salı yayını olmayacak. Aynı akşam ATV'de maç yayını olduğu için 9 Şubat'ta dizi ekrana gelmeyecek. Fragmanın da ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.