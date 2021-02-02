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    • 02.02.2021 23:10
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    • 02.02.2021 23:10
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    ’ın başarılı oyuncusundan yeni dizi müjdesi! Dizinin yönetmeni de belli oldu…

    ’ın başarılı oyuncusundan yeni dizi müjdesi geldi ve sevenlerini heyecanlandırdı. TRT 1’de bir süre yayınlanan ve sonrasında ekranlara gelmeyen absürt komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisindeki oyunculuğu ile sevilen şimdi farklı bir dizi projesi ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmeni de belli oldu, peki hangi kanalda yayınlanacak? Doğu Demirkol hakkında bilgileri de haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Tutunamayanlar’ın başarılı oyuncusundan yeni dizi müjdesi!

    TRT 1'in Tutunamayanlar dizisi ile tanınan ve şimdi yeni dizi projesi ile gündeme gelen Doğu Demirkol'un yeni dizi projesi hakkında detaylar sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Doğu Demirkol'un hayatına dair ayrıntılar da merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Tutunamayanlar dizisindeki başarılı rolünden sonra şimdi de yeni dizi projesi hazırlıklarını sürdüyor.

    BLU TV'DE YAYINLANACAK

    Demirkol, Blu TV için yeni bir projenin hazırlıklarını sürdürüyor. Yapımcılığını BKM'nin yapmakta olduğu yeni dizinin yönetmeni ise Emrah Aguş olacak. Oyuncu kadrosunun henüz belirlenmediği yeni dizi için araştırmalar sürüyor. Şubat ayında dizinin çekimlerine başlanması bekleniyor. Her bölümde kısa hikayelerin yer alacağı dizi Blu TV'de izleyicilerin karşısına çıkacak.

    DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

    Tam adı Aydın Doğu Demirkol olan oyuncu 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmasına rağmen finale gitmeyi başaramadı.

        BKM Sahne'sinde yer alarak Açık Mikrofon isimli programda gösterisini sergiledi. Seyirciler tarafından beğenilen performans, Youtube üzerinde de yoğun ilgi gördü. Ali Atay imzalı Ölümlü Dünya'daki performansıyla adından söz ettirdi. Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak ve Sarp Apak gibi tanınmış oyuncuların başrollerini paylaştığı filmde Zafer karakterine hayat verdi.

        Doğu Demirkol, yönetmenliği Nuri Bilge Ceylan tarafından üstlenilen bir sanat filmi olan Ahlat Ağacı'ndaki Sinan karakterini canlandırdı.
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