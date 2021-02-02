TRT 1'in Tutunamayanlar dizisi ile tanınan ve şimdi yeni dizi projesi ile gündeme gelen Doğu Demirkol'un yeni dizi projesi hakkında detaylar sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Doğu Demirkol'un hayatına dair ayrıntılar da merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Tutunamayanlar dizisindeki başarılı rolünden sonra şimdi de yeni dizi projesi hazırlıklarını sürdüyor.
BLU TV'DE YAYINLANACAK
Demirkol, Blu TV için yeni bir projenin hazırlıklarını sürdürüyor. Yapımcılığını BKM'nin yapmakta olduğu yeni dizinin yönetmeni ise Emrah Aguş olacak. Oyuncu kadrosunun henüz belirlenmediği yeni dizi için araştırmalar sürüyor. Şubat ayında dizinin çekimlerine başlanması bekleniyor. Her bölümde kısa hikayelerin yer alacağı dizi Blu TV'de izleyicilerin karşısına çıkacak.
DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?
Tam adı Aydın Doğu Demirkol olan oyuncu 6 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı bir cerrah baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol, lisans eğitimini bilgisayar mühendisliği bölümünde tamamladı. İlk olarak Youtube üzerinden paylaştığı videolarla dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmasına rağmen finale gitmeyi başaramadı.