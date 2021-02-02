TRT 1'in Tutunamayanlar dizisi ile tanınan ve şimdi yeni dizi projesi ile gündeme gelen Doğu Demirkol'un yeni dizi projesi hakkında detaylar sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Doğu Demirkol'un hayatına dair ayrıntılar da merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Tutunamayanlar dizisindeki başarılı rolünden sonra şimdi de yeni dizi projesi hazırlıklarını sürdüyor.