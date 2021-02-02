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    • 02.02.2021 19:58
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    • 02.02.2021 19:58
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    ! ! Hızır Çakırbeyli için yeni mücadele başlıyor!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm izle! seçenekleri özellikle bu saatlerde çok fazla araştırılmaya başlandı. ATV’de Salı akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi heyecan dolu sahneleriyle yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. de Hızır Çakırbeyli için yeni mücadele başlıyor, fragmanda "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bu hafta yaşanacaklar…

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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm canlı izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm izle! Salı akşamlarının fenomen dizisinde Hızır Çakırbeyli sevdiklerinin canı için elinden geleni ardına koymuyor. Hızır Çakırbeyli yeni bir mücadeleye başlıyor. Diğer yandan Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabet izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm hakkında bilgileri haberimizde bulabilir, canlı yayınla izleyebilirsiniz.

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    EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

    Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

        Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.


        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
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