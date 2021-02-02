Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm canlı izle! EDHO son bölüm izle! Salı akşamlarının fenomen dizisinde Hızır Çakırbeyli sevdiklerinin canı için elinden geleni ardına koymuyor. Hızır Çakırbeyli yeni bir mücadeleye başlıyor. Diğer yandan Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabet izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm hakkında bilgileri haberimizde bulabilir, canlı yayınla izleyebilirsiniz.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.
Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.