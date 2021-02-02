GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Rakiplerinden en yüksek oyu alan yarışmacı Poyraz oldu ve böylelikle eleme potasındaki adaylığı da düşmüş oldu. En çok you alan ikinci isim ise Dora oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?



Gönüllüler takımından SMS birincisi olan Poyraz, Ayşe'yi eleme potasına soktu. Dora ise Reşat'ın ismini Verdi. Diğer isim ise Duygu'ydu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? (2 ŞUBAT)

Yarışma hayallerine veda eden olan isim Duygu oldu

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğumlu. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor.

6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, birçok branşta deneyimli. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü kazandı ancak tamamlamadı.

Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.

Survivor Duygu, Yunus Emre Özhan ile beraber. Özhan personal trainer olarak görev yapıyor.