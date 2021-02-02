Survivor kim elendi? 2 Şubat Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Her bölümü heyecanla izlenen yarışmanın özellikle Salı akşamları yayınlanan eleme gecesi daha bir merakla takip ediliyor. İzlemeyi kaçıranlar ise yaşananlarla ilgili araştırmalara başladı. Ayşe Merve arasında ada konseyinde gergin anlar yaşandı. İşte Survivor son bölümden bilgiler…
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (2 ŞUBAT)
Survivor iletişim ödülünü geçtiğimiz hafta ünlüler takımı kazanmış ve Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı. Bu haftanın iletişim ödülünün kazananı ünlüler oldu.
Yarışmacıların aileleri ve sevdikleri ile iletişim kurabildikleri yarışma ödülü için mücadele başladı ve izleyiciler kazanan takımı merak ediyor. 2 Şubat Survivor iletişim ödülü ise yarışmacıların arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajlar oldu.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Rakiplerinden en yüksek oyu alan yarışmacı Poyraz oldu ve böylelikle eleme potasındaki adaylığı da düşmüş oldu. En çok you alan ikinci isim ise Dora oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Gönüllüler takımından SMS birincisi olan Poyraz, Ayşe'yi eleme potasına soktu. Dora ise Reşat'ın ismini Verdi. Diğer isim ise Duygu'ydu.
SURVİVOR KİM ELENDİ? (2 ŞUBAT)
Yarışma hayallerine veda eden olan isim Duygu oldu
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğumlu. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor.
6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, birçok branşta deneyimli. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü kazandı ancak tamamlamadı.
Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.
Survivor Duygu, Yunus Emre Özhan ile beraber. Özhan personal trainer olarak görev yapıyor.