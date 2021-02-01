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    • Magazin
    • 01.02.2021 15:28
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    • 01.02.2021 15:28
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    ’da nefes kesen ödül oyunu! de Ünlüler ve göllüler arasında gerginlik!

    ’da bu akşam yine nefes kesen bir ödül oyunu mücadelesi yaşanacak ve yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. TV8’in fenomen yarışmasında zorlu parkurda oyunlar kazanılmaya çalışırken bu kez farklı bir ödül oyunu var ve yarışmacılar futbol maçı yapacak. de Ünlüler ve göllüler arasında gerginlik yine üst seviyeye çıkacak. Kazanma hırsıyla yanıp tutuşan yarışmacılar sözlü tartışma yaşayacak. İşte

    takvim.com.tr
    Survivor’da nefes kesen ödül oyunu!

    Survivor 18. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Ünlülüler ve Gönüllüler takımlarının yine büyük bir mücadele sergileyeceği yeni bölümde tartışmalar da eksik olmayacak. Survivor'da kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşanacak, kazananın hangi takım olacağı şimdiden merak konusu. Survivor Emin'in sakatlığından dolayı yarışmadan elenmek durumunda kalması yarışmacıları oldukça üzdü. İşte bugün yaşanacaklar…

    SURVİVOR 18. BÖLÜM FRAGMANI

    31 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Nefes kesen güreş oyununda İsmail Balaban ve Yunus Emre mücadelesi heyecan yarattı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş olacak. Öykü Çelik'in Aleyna karşısındaki mücadelesi sonrası ünlüler ikinci dokunulmazlığı da alan taraf oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.

        SURVİVOR EMİN YARIŞMADAN ELENDİ Mİ?

        Yarışmanın dikkat çeken ve başarılı isimlerinden olan Emin Günenç, ekranlara da uzak olmayan isim. Oyunculuk ile ilgilenen Survivor Emin, birçok kez Survivor'a katılmak için başvurularda bulunduğunu belirtmişti. 31 Ocak akşamı yayımlanan bölümde, Emin Günenç'in dizindeki kırıklar nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği belirtildi. Doktor Metin Kuş'un gönüllülerle yaptığı toplantı sonrası detayları açıklayarak Emin'in yarışmada olamayacağını dile getirdi.

        SURVİVOR EMİN KİMDİR?

        Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.

        Emin Günenç, üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.
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        Haberler Magazin Survivor’da nefes kesen ödül oyunu! Survivor yeni bölümde Ünlüler ve göllüler arasında gerginlik!