Survivor 18. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Ünlülüler ve Gönüllüler takımlarının yine büyük bir mücadele sergileyeceği yeni bölümde tartışmalar da eksik olmayacak. Survivor'da kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşanacak, kazananın hangi takım olacağı şimdiden merak konusu. Survivor Emin'in sakatlığından dolayı yarışmadan elenmek durumunda kalması yarışmacıları oldukça üzdü. İşte bugün yaşanacaklar…