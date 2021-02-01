Survivor 18. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. Ünlülüler ve Gönüllüler takımlarının yine büyük bir mücadele sergileyeceği yeni bölümde tartışmalar da eksik olmayacak. Survivor'da kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşanacak, kazananın hangi takım olacağı şimdiden merak konusu. Survivor Emin'in sakatlığından dolayı yarışmadan elenmek durumunda kalması yarışmacıları oldukça üzdü. İşte bugün yaşanacaklar…
SURVİVOR 18. BÖLÜM FRAGMANI
31 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Nefes kesen güreş oyununda İsmail Balaban ve Yunus Emre mücadelesi heyecan yarattı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş olacak. Öykü Çelik'in Aleyna karşısındaki mücadelesi sonrası ünlüler ikinci dokunulmazlığı da alan taraf oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.