CENNET MAHALLESİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul'un kenar semtlerinden biri olan Cennet Mahallesi'nin güzeller güzeli dansözü Sultan ile kemancı Ferhat birbirlerini çılgınlar gibi sevmektedir. Fakat her ikisinin ailesinde de de kuşaklar boyu süren düşmanlık, aşklarının önünde en büyük engeldir. Kendilerinden önce bu taihsizliği Sultan'ın annesi bohçacı Penbe ve Ferhat'ın babası zurnacı Yunus'ta yıllar önce yaşamış, birbirlerine sevdalanmalarına rağmen kavuşamamışlardır. Cennet Mahallesi'nin birbirinden renkli karakterleri ile Ferhat ve Sultan bu düşmanlık engelini aşabilecek midir?

Melek Baykal. Penbe. ...

Alişan. Ferhat. ...

Çağla Şikel. Sultan. ...

Özkan Uğur. Beter Ali. ...

Zihni Göktay. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. ...

Zeki Alasya. Komiser. ...

Erol Günaydın. Kadir Dede. ...

Aylin Kabasakal. Fatoş

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