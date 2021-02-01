Belemir Temizsoy kimdir? Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan isim yıllar önce şarkıcı Alişan ile Cennet Mahallesi dizisinde rol almıştı. Çocuk oyuncu şimdi büyüdü ve bambaşka biri oldu. İşte Belemir Temizsoy hakkında merak edilen bilgiler…
BELEMİR TEMİZSOY KİMDİR?
Dizi başladığında 8 yaşında olan Belemir Temizsoy yaş olarak şu anda 24 yaşında. Belemirce adında bir YouTube kanalı olan ve düzenli olarak videolar paylaşan Temizsoy'un kanalında 34 bin abonesi bulunuyor. Aynı zamanda Temizsoy Paramedik bölümü mezunu ve şu anda özel bir şirkette iş yeri hemşireliği yapıyor. Ünlü ismin evli olmadığı biliniyor. Temizsoy, Cennet Mahallesi dizisinden önce ise 5 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştı. Instagram'da da oldukça aktif olan Temizsoy'un Instagram hesabında 333 bin takipçisi bulunuyor.
Kısa bir süre önce eski rol arkadaşı Cennet Mahallesi Aliş yani Seyit Karabulut ile bir araya gelerek bir fotoğraf paylaşan Temizsoy, bu kez rol arkadaşıyla o mahallede bir araya geldi. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ekranlara gelen o anlarda iki oyuncunun da mutluluğu gözlerden kaçmadı. 16 yıl sonra tekrar mahalleye dönen iki oyuncu, dizinin çekildiği dönemlerde mahallede yaşadıkları keyifli anıları hatırladı.