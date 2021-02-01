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    • 01.02.2021 16:01
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    • 01.02.2021 16:01
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    ? Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si , ?

    Gündemde sıkça araştırılan isimler arasında ? Yer alıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran eğlence dizisi Cennet Mahallesi ilgiyle izleniyordu. Sanatçı Alişan ve Çağla Şikel’in de başrolleri paylaştığı Cennet Mahallesi dizisindeki çocuk oyuncular da şimdi büyüdü ve değişimleriyle dikkat çekiyor. Değişimiyle yıllar sonra gündem konusu olan Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si , ?

    takvim.com.tr
    Belemir Temizsoy kimdir?

    Belemir Temizsoy kimdir? Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları gündemde sıklıkla araştırılıyor. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan isim yıllar önce şarkıcı Alişan ile Cennet Mahallesi dizisinde rol almıştı. Çocuk oyuncu şimdi büyüdü ve bambaşka biri oldu. İşte Belemir Temizsoy hakkında merak edilen bilgiler…

    BELEMİR TEMİZSOY KİMDİR?

    Dizi başladığında 8 yaşında olan Belemir Temizsoy yaş olarak şu anda 24 yaşında. Belemirce adında bir YouTube kanalı olan ve düzenli olarak videolar paylaşan Temizsoy'un kanalında 34 bin abonesi bulunuyor. Aynı zamanda Temizsoy Paramedik bölümü mezunu ve şu anda özel bir şirkette iş yeri hemşireliği yapıyor. Ünlü ismin evli olmadığı biliniyor. Temizsoy, Cennet Mahallesi dizisinden önce ise 5 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol almıştı. Instagram'da da oldukça aktif olan Temizsoy'un Instagram hesabında 333 bin takipçisi bulunuyor.

    Kısa bir süre önce eski rol arkadaşı Cennet Mahallesi Aliş yani Seyit Karabulut ile bir araya gelerek bir fotoğraf paylaşan Temizsoy, bu kez rol arkadaşıyla o mahallede bir araya geldi. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında ekranlara gelen o anlarda iki oyuncunun da mutluluğu gözlerden kaçmadı. 16 yıl sonra tekrar mahalleye dönen iki oyuncu, dizinin çekildiği dönemlerde mahallede yaşadıkları keyifli anıları hatırladı.

        CENNET MAHALLESİ KONUSU VE OYUNCULARI

        İstanbul'un kenar semtlerinden biri olan Cennet Mahallesi'nin güzeller güzeli dansözü Sultan ile kemancı Ferhat birbirlerini çılgınlar gibi sevmektedir. Fakat her ikisinin ailesinde de de kuşaklar boyu süren düşmanlık, aşklarının önünde en büyük engeldir. Kendilerinden önce bu taihsizliği Sultan'ın annesi bohçacı Penbe ve Ferhat'ın babası zurnacı Yunus'ta yıllar önce yaşamış, birbirlerine sevdalanmalarına rağmen kavuşamamışlardır. Cennet Mahallesi'nin birbirinden renkli karakterleri ile Ferhat ve Sultan bu düşmanlık engelini aşabilecek midir?

        Melek Baykal. Penbe. ...
        Alişan. Ferhat. ...
        Çağla Şikel. Sultan. ...
        Özkan Uğur. Beter Ali. ...
        Zihni Göktay. Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. ...
        Zeki Alasya. Komiser. ...
        Erol Günaydın. Kadir Dede. ...
        Aylin Kabasakal. Fatoş

        Daha pek çok oyuncu yer alıyor
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        Haberler Magazin Belemir Temizsoy kimdir? Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy kaç yaşında, nereli?