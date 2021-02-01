Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.



ALEYNA ÇALIŞKAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Aleyna Çalışkan'ın Instagram adresi merak ediliyor. Adresi 'aleynaclsknn' olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600 takipçisi bulunuyor.