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    • Magazin
    • 01.02.2021 23:34
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    • 01.02.2021 23:40
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    Bugün TV8 akşam kuşağında yayınlanan fenomen yarışma Survivor’u takip edenler merakla ? , ? sorularının yanıtlarını araştırıyor. 2021 sezonuna bomba gibi başlayan yarışmada sakatlıklar eksik olmadı ve ayrılmak zorunda kalan yarışmacıların yerine yenileri geldi. Gönüllüler takımına dahil olan Aleyna Çalışkan’ın hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Survivor Aleyna kimdir?

    Survivor Aleyna kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Aleyna Çalışkan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı bugün arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Sakatlıkları nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek olan kişilerin yerine yeni yarışmacılar dahil oldu ve hayatlarına dair bilgiler de merak edildi. İşte Survivor yeni yarışmacısı Aleyna Çalışkan hakkında bilgiler…

    ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

    Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

    Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

    ALEYNA ÇALIŞKAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

    Aleyna Çalışkan'ın Instagram adresi merak ediliyor. Adresi 'aleynaclsknn' olarak yer alıyor. Güzel sporcunun Instagram hesabından 61 bin 600 takipçisi bulunuyor.

        31 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Nefes kesen güreş oyununda İsmail Balaban ve Yunus Emre mücadelesi heyecan yarattı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş olacak. Öykü Çelik'in Aleyna karşısındaki mücadelesi sonrası ünlüler ikinci dokunulmazlığı da alan taraf oldu.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.
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