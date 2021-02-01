Survivor Gonca kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? Sorularının yanıtı bugün arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Bugün yine heyecan dolu bir ödül oyunu vardı ve yeni katılan yarışmacılar da tanıtıldı, bu gelişme üzerine hayatlarına dair bilgiler araştırılır oldu. Ünlüler takımına katılan Survivor Gonca hakkında bilgileri derledik.
SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?
Yedek olarak Survivor yarışmasına katılan Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumludur. Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu.
1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Nefes kesen güreş oyununda İsmail Balaban ve Yunus Emre mücadelesi heyecan yarattı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş olacak. Öykü Çelik'in Aleyna karşısındaki mücadelesi sonrası ünlüler ikinci dokunulmazlığı da alan taraf oldu.