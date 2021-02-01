SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.

1 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ödül oyununda heyecan doruktaydı Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada oyuncular futbol oynadı. Günün ödülü ise domatesli ve peynirli sandviç ile oreo oldu. Eğlenceli anlara sahne olan ödül oyununda açlık nedeniyle gerilim de hat safhadaydı. 1 Şubat ödül oyununu ise 10'a 7 skorla ünlüler takımı kazandı.