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    • 01.02.2021 23:58
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    • 01.02.2021 23:59
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    Bu akşam TV8’de yayınlanan fenomen yarışmayı izleyenler ? , , ? Sorularının yanıtlarını merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. Sakatlanan yarışmacıların yerine bugün yenileri geldi ve hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oldu. Survivor yeni yarışmacısı Gonca Kakar ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Survivor Gonca kimdir?

    Survivor Gonca kimdir? Survivor yeni yarışmacısı Gonca Kakar kaç yaşında, evli mi, mesleği ne? Sorularının yanıtı bugün arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Bugün yine heyecan dolu bir ödül oyunu vardı ve yeni katılan yarışmacılar da tanıtıldı, bu gelişme üzerine hayatlarına dair bilgiler araştırılır oldu. Ünlüler takımına katılan Survivor Gonca hakkında bilgileri derledik.

    SURVİVOR GONCA KAKAR KİMDİR?

    Yedek olarak Survivor yarışmasına katılan Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumludur. Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu.
    1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Nefes kesen güreş oyununda İsmail Balaban ve Yunus Emre mücadelesi heyecan yarattı. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş olacak. Öykü Çelik'in Aleyna karşısındaki mücadelesi sonrası ünlüler ikinci dokunulmazlığı da alan taraf oldu.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

        Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta oyuna veda eden isim Bahar olmuştu. 30 Ocak Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler oldu ve konseyde yedeklerden oyuna dahil olan Duygu'yu ilk eleme adayı olarak çıkardı. Gönüllülerin ikinci dokunulmazlığı da kaybetmesiyle bir aday daha çıkaran takım Poyraz'ı potaya gönderdi.

        1 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya yarıştığı ödül oyununda heyecan doruktaydı Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada oyuncular futbol oynadı. Günün ödülü ise domatesli ve peynirli sandviç ile oreo oldu. Eğlenceli anlara sahne olan ödül oyununda açlık nedeniyle gerilim de hat safhadaydı. 1 Şubat ödül oyununu ise 10'a 7 skorla ünlüler takımı kazandı.
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