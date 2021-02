Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu... Aslıhan Karalar ve annesi sosyal medyayı salladı! 'Annen değil ablan sanki'

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakteriyle dizisevelerin gönlünü çalan 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu, ailesi ile de fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. 21 yaşındaki Aslıhan Karalar annesiyle pozunu, "Mothers Daughter" notuyla yayınladı. Karalar'ın annesinin genç görüntüsü ve güzelliği gündem oldu.

