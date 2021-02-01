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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu... Aslıhan Karalar ve annesi sosyal medyayı salladı! 'Annen değil ablan sanki'

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakteriyle dizisevelerin gönlünü çalan 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu, ailesi ile de fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. 21 yaşındaki Aslıhan Karalar annesiyle pozunu, "Mothers Daughter" notuyla yayınladı. Karalar'ın annesinin genç görüntüsü ve güzelliği gündem oldu.

01.02.2021 09:46 - Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu... Aslıhan Karalar ve annesi sosyal medyayı salladı! 'Annen değil ablan sanki'
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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu... Aslıhan Karalar ve annesi sosyal medyayı salladı! 'Annen değil ablan sanki'

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu... Aslıhan Karalar ve annesi sosyal medyayı salladı! 'Annen değil ablan sanki'

Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu... Aslıhan Karalar ve annesi sosyal medyayı salladı! 'Annen değil ablan sanki'

Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu... Aslıhan Karalar ve annesi sosyal medyayı salladı! 'Annen değil ablan sanki'

Dizide Burçin Hatun karakteri ile izleyici karşısına çıkan çıkan genç oyuncu Aslıhan Karalar, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Karalar'ın annesini görenler ise hayran kalıyor.