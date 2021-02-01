Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'uydu... Aslıhan Karalar ve annesi sosyal medyayı salladı! 'Annen değil ablan sanki'
Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakteriyle dizisevelerin gönlünü çalan 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu, ailesi ile de fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. 21 yaşındaki Aslıhan Karalar annesiyle pozunu, "Mothers Daughter" notuyla yayınladı. Karalar'ın annesinin genç görüntüsü ve güzelliği gündem oldu.
Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor. Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor.