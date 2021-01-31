Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Hızır, ellerinden kayıp giderek hayata gözlerini yuman annesinin gece zamanı kabrinin başında soluğu almıştır, o esnada gözünü kan bürüyen Ebru ise kendi elleriyle kuyusunu kazarak işini tek seferde tamamlayacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. son kısımda; Sezgisel kabiliyeti sayesinde en başından beri olup bitenin bizzat farkında olan Ceylan da Hızır'ın yaşamına son vermeye kalkışmaya çalıştığı sırada Ebru'nun tasarılarını suya düşürecek tamamlayıcı vuruşunu yaptı. Öte yandan
Olgun Şimşek'in Ramo'da ayrılmasıyla izleyiciler ünlü oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna katılıp katılmayacağına odaklandı.
İŞTE YENİ FRAGMAN
EDHO 181. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 181.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181.bölümüyle 2 Şubat Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.