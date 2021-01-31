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    • 01.02.2021 09:20
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    • 01.02.2021 09:20
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    Hızır'ın hayatı tehlikesi ve bitirici plan! O durum ıskartaya çıktı! .bölüm fragmanı izle

    Üçünün ansızın ayrılığı kafaları duvarlara vurdurdu! Ramo'da üç ünlü oyuncunun peş peşe ayrılığı seyirciyi isyan ettirdi. EDHO'ya geri mi dönüyor soruları ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılmaya başlandı. Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu talepler daha da arttı. İzleyiciler iki Kimsesiz'in bir araya gelmesini ve fırtınalar estirmesini istiyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 181.bölüm fragmanı...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Hızır, ellerinden kayıp giderek hayata gözlerini yuman annesinin gece zamanı kabrinin başında soluğu almıştır, o esnada gözünü kan bürüyen Ebru ise kendi elleriyle kuyusunu kazarak işini tek seferde tamamlayacaktır.
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. son kısımda; Sezgisel kabiliyeti sayesinde en başından beri olup bitenin bizzat farkında olan Ceylan da Hızır'ın yaşamına son vermeye kalkışmaya çalıştığı sırada Ebru'nun tasarılarını suya düşürecek tamamlayıcı vuruşunu yaptı. Öte yandan
    Olgun Şimşek'in Ramo'da ayrılmasıyla izleyiciler ünlü oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna katılıp katılmayacağına odaklandı.

    İŞTE YENİ FRAGMAN

    EDHO 181. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık karışıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!" sözleri damga vurdu. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 181.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181.bölümüyle 2 Şubat Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        "İşte şimdi öksüz kaldık..."

        Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

        Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.

        Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.

        İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

        Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.

        Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.

        Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer.

        Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.

        OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

        Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

            Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

            2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı.

            Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

            EDHO OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

            Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Yayınlandığı günlerde izleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

            Oktay Kaynarca

            Sanem Çelik

            Yunus Emre Yıldırımer

            Ozan Akbaba

            Sabina Toziya

            Kenan Çoban

            Turgay Tanülkü

            Yalçın Hafızoğlu

            Hakan Karsak

            Ceren Benderlioğlu

            Sevil Akı Saner

            Ali Sürmeli

            Emir Benderlioğlu

            Selin Işık

            Tevfik Erman Kutlu

            Hüseyin Avni Danyal

            Turgut Tunçalp

            Şener Savaş

            EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?

            Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevdasından da vazgeçmez.
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            Haberler Magazin Hızır'ın hayatı tehlikesi ve bitirici plan! O durum ıskartaya çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181.bölüm fragmanı izle