EDHO'nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! O isimden destek geldi
EDHO'nun Hızır Ries'i Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımına ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan, 'Seni tebrik ediyorum arkadaşım' yorumuyla destek geldi. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i, Instagram'dan yaptığı göndermeyle dikkat çekti.
25.01.2021 15:10
- Son Güncelleme: 25.01.2021 15:14