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EDHO'nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! O isimden destek geldi

EDHO'nun Hızır Ries'i Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımına ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'dan, 'Seni tebrik ediyorum arkadaşım' yorumuyla destek geldi. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i, Instagram'dan yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

takvim.com.tr
25.01.2021 15:10 - Son Güncelleme: 25.01.2021 15:14
EDHO'nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! O isimden destek geldi

EDHO'nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' başlığıyla Instagram'dan paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca, yaptığı göndermeyle dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! O isimden destek geldi

TELEFON ADABI MUAŞERETİ

"Görgü Kuralları"

1- Telefon en fazla üç kez çaldırılır.

2-Telefonla arama saatlerine dikkat edilmelidir, çok elzem değilse geç vakitte telefon açmak uygun değildir.

EDHO'nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! O isimden destek geldi

3-Konuşmalar mümkün olduğunca kısa yapılmalıdır.

4-"Aranan" başka bir görüşmede ise görüşmesini bitirip araması beklenmelidir.

EDHO'nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! O isimden destek geldi

5-GÖRÜNTÜLÜ ARAMAK İÇİN AİLE BİREYLERİNİZ DAHİL ARANANDAN İZİN İSTENMELİDİR

6-Konuşmaların bu kadar güvensiz bir ortamda olduğu bilinciyle konuşma içeriğine dikkat edilmelidir.

EDHO'nun Hızır Reisi Oktay Kaynarca çileden çıktı, 'telefon adabı muaşereti' dedi paylaştı! O isimden destek geldi

7-Konuşma sırasında telefon kesilirse ilk arayanın tekrar araması esastır.

8-Sizden istenen başkasının telefon numarasını sahibine sormadan vermek uygun değildir.

9- Promosyon için rehberinizdeki telefon numaralarını şirketlere vermek ayıptır...