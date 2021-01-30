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    • 30.01.2021 12:09
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    'ın Rıza Baba'sı bu sefer karakolluk olan taraf oldu! Bir anda bağırıp çağırında soluğu polis merkezinde aldı

    ekranlarında yayınlanan dizisinde yıllardır nam-ı diğer Rıza Baba karakterine hayat veren bu kez gerçekten soluğu karakolda aldı. 78 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelenince karakolluk oldu. Zafer Ergin "Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" diyerek başına gelenleri anlattı.

    Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı karakolluk olan taraf oldu!

    "Arka Sokaklar"da 'Emniyet Amiri Rıza Soylu' karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu. Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi.

    Cadde'nin haberine göre 78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.

    "DÖVİZLER SAHTE DEĞİLMİŞ"

    Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.

        "SİZİN YAPTIĞINIZ İŞİN HESABINI BİZDEN SORUYORLAR"

        Dizi nedeniyle yaşadıkları bazı hoş anıları anlatan 'Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı, "Emniyetten bazı dostlarım, 'Sizin yaptığınız işin hesabını bizden soruyorlar; 'Onlar çabucak hallediyor' diyorlar'. Tabii bu yaptığımız bir oyun. İyiye, doğruya gittiğimizin farkındayız. Bu yolda devam ediyoruz, devam da edeceğiz" demişti.

        Geçtiğimiz aylarda başrolünde yer aldığı 'Arka Sokaklar' dizisinden bahseden oyuncu, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık" ifadelerini kullanmıştı.

        Zafer Ergin, "Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu, onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var; ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yapmıştı.
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