"Arka Sokaklar"da 'Emniyet Amiri Rıza Soylu' karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu. Zafer Ergin, geçtiğimiz gün Etiler'de kendisinden döviz bozmasını istediğini söyleyen bir vatandaştan şüphelendi.
Cadde'nin haberine göre 78 yaşındaki oyuncu, söz konusu şahsı yanına alarak, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne başvurdu.
"DÖVİZLER SAHTE DEĞİLMİŞ"
Bir saatlik soruşturma sonrası usta sanatçı, "İkimiz de şikayetçi olmadık. Dövizler de sahte değilmiş. Çok bağırıp, çağırınca şüphelendim. Karakolda ufak bir polisiye macera yaşadık" şeklinde konuştu.