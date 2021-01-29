Survivor 2021'in yakışıklıları Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'ın bu görüntülerine hazır mısınız! Bu durumlarını bilmezdik meğer ikisi... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimleri Yiğit Poyraz ve Emin Günenç. İkilinin yıllar öncesine ait görüntüleri sosyal medyayı salladı. Bakın neden.