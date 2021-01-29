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    • 29.01.2021 17:01
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    2021'in yakışıklıları ve 'ın bu görüntülerine hazır mısınız! Bu durumlarını bilmezdik meğer ikisi...

     ekranlarında izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüller takımlarının hayatta kalmak mücadelesi verdiği  2021 ve yarışmacıları tüm dikkatleri toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler ve gönüllüler formatında kıyasıya rekabete girdiği ve şampiyon olma mücadelesi verdiği 'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Son günlere damga vuran, yakışıklılıklarıyla dikkat çeken ikisim var biri diğeri de hepimizin Poyraz olarak tanıdığı asıl adı olan iki başarılı yarışmacı. Daha önce sevgilisiyle 'i katıldığı ortaya çıkan Emin Güneç ve Yiğit Alp Poyraz'ın öyle görüntüleri ortaya çıktı ki şaşmamak elde değil.

    Bu durumlarını bilmezdik meğer ikisi...

    Survivor 2021'in yakışıklıları Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'ın bu görüntülerine hazır mısınız! Bu durumlarını bilmezdik meğer ikisi... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimleri Yiğit Poyraz ve Emin Günenç. İkilinin yıllar öncesine ait görüntüleri sosyal medyayı salladı. Bakın neden.

    Survivor her yıl olduğu gibi bu yılda da daha yarışma bitmeden şöhreti getirdi. Onlardann ikisi de Yiğit Poyraz ve emin Günenç. Emin Günenç'in daha önceden oyunculuk yaptığı biliniyor.

    Hatta geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle beraber yıllar önce Ben Bilmem Eşim Bilir adlı programa katıldığı da ortaya çıkmıştı.

        Bir diğer dikkat çeken isimse Yiğit Poyraz. Yiğit Poyraz hem yakışıklılığı hem de parkulardaki başarısıyla Survivor izleyicisinin gönlünü çoktan kazandı.

        Ancak bu ikilinin yıllar öncesine ait görüntüleri kısa sürede yayıldı ve herkesin ağzını açık bıraktı. Survivor'da yakışıklılıklarıyla adlarından söz ettiren Yiğit Poyraz ve Emin Günenç bakın nasıl bir değişim geçirmiş.

        EMİN GÜNENÇ

        1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emin Günenç, Survivor 2021'de gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

            İşte Survivor Emin Günenç'in yıllar öncesine ait o fotoğrafı.

            YİĞİT ALP POYRAZ

            Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Poyraz soyadı olup asıl ismi Yiğit'tir. Aslen Sakaryalı olup büyük 99 depremi sonrası Muğla'ya taşınmışlardır. Bodrum'da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim gördü.

            İŞTE YİĞİT POYRAZ'IN YILLAR ÖNCESİNE AİT O KARESİ
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