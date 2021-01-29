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    • Magazin
    • 29.01.2021 17:33
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    • 29.01.2021 17:33
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    , Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları!

    Gündemde en çok araştırılan sorular arasında , Yer alıyor. Televizyon kanallarının yayın akışlarını takip eden izleyiciler gördükleri dizinin hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Yayınlanan tanıtımları ile oldukça ilgi çeken hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan Seni Çok Bekledim hakkında bilgileri derledik. İşte Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları…

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    Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

    Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor.

    SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı Seni Çok Bekledim 29 Ocak Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Star TV'de yayın hayatına başlayacak olan Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar şöyle;

    'Seni Çok Bekledim', 29 Ocak Cuma saat 20.00'de Star'da…

    SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

    Seni Çok Bekledim konusu şu şekilde; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

    Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor. Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.

        SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

        Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.
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        Haberler Magazin Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları!