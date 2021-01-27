Bodrum'un Gündoğan Mahallesinde evi bulunan Müjde Ar, evinin yakınlarında bulunan BVS Bosphorus Resort Hotel'deki Günay Restaurant'ın gürültü kirliliği yaptığı iddiasıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazmış ve şikayetçi olmuştu. Gazetecilere yaptığı açıklamalar nedeniyle BVS Bosphorus Resort Hotel, sanatçı hakkında 'otel ve Bodrum Belediyesine yönelik asılsız ithamlar ve hakaretler içeren şikayetlerde bulunmak suretiyle ticari itibarını zedelediği' gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmenin 'ticari itibar zedeleme' gerekçesiyle Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar hakkında açtığı davada takipsizlik kararı verildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı incelemeler sonucunda kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.
Yeşilçam'ın başarılı oyuncu Müjde Ar şu sıralar kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu nedeniyle şu sıralar zor günler geçiriyor. Usta oyuncu Müjde Ar kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. İşte Müjde Ar'ın Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...
AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR
2.5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden 63 yaşındaki Mehtap Ar'ın yeniden yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında;"8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar" şeklinde konuştu.