Yeşilçam güzeli Müjde Ar kötü haberle yıkıldı! 2,5 yıldır mücadele ediyordu! "'Benim ne olduğum önemli değil, kardeşim..."
Yeşilçam güzeli Müjde Ar kötü haberle yıkıldı! 2.5 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırıldı. 63 yaşındaki Mehtap Ar'ın yeniden yoğun bakıma kaldırılması abla Müjde Ar'ı yıktı. Kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren 66 yaşındaki Müjde Ar, "Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. Herkesten dua bekliyoruz" şeklinde konuştu. İşte Müjde Ar'ı kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu...
Yeşilçam güzeli Müjde Ar kötü haberle yıkıldı! 2.5 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırıldı. 63 yaşındaki Mehtap Ar'ın yeniden yoğun bakıma kaldırılması abla Müjde Ar'ı yıktı. Kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren 66 yaşındaki Müjde Ar, "Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. Herkesten dua bekliyoruz" şeklinde konuştu. İşte Müjde Ar'ı kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu...
Yeşilçam'ın başarılı oyuncu Müjde Ar şu sıralar kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu nedeniyle sarsıcı günler geçiriyor. Usta oyuncu Müjde Ar kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. İşte Müjde Ar'ın Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...
"8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Söz Ar, Sezen Aksu, Ercan Karakaş ve ben hep oradaydık. 3 haftadır oradayız. Şu an durumu kritik. Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Sevenleri çok gelmek istiyorlar ama Koronavirüs nedeniyle almıyorlar" şeklinde konuştu.
"BİRİCİK KARDEŞİM, O BENİM HER ŞEYİM"
Uzun süre hastanede kalması nedeniyle kendisine de Koronavirüs testi yapıldığını dile getiren oyuncu Müjde Ar, test sonucunun negatif çıktığını belirtti. "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.