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    • 27.01.2021 16:44
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    • 27.01.2021 16:45
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    ? ? Ne zaman çekildi?

    Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ? Vizyona gidiğinde ilgiyle izlenen ve herkese kahkaha dolu anlar yaşatan film oyuncu kadrosu ve eğlenceli konusuyla dikkat çekiyor. Peki konusu oyuncuları kimler? Ekrana geldiğinde de her izlenişte kahkahalara boğan Düğüm Salonu filmi ne zaman çekildi? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Düğüm Salonu konusu nedir?

    Düğüm Salonu konusu nedir? Düğüm Salonu oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Akgül'ün oturduğu, ailecek izlenebilecek filmlerden biri olan Düğüm özellikle komedi filmlerini sevenler için oldukça ideal. 2018 yılında vizyona girdiğinde de severek izlenen Düğüm Salonu hakkındaki bilgileri derledik.

    DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?

    Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

    DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

    Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

    DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    İrem Sak

    Gonca Vuslateri

    Emre Karayel

    Şahin Irmak

    Onur Buldu

    Duygu Yetiş

        GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

        Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.

        2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

        İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.

        Diziler

        Ruhsar (1997)
        Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)
        Aliye (2004, atv)
        Kız Babası (2006)
        Canım Ailem (2009, atv) Nurcan
        Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla
        Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru
        İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız
        Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye
        Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader
        Anne (2016, Star TV) - Şule
        Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

        Sinema

        Bornova Bornova - Hande (2009)
        Kaybedenler Kulübü
        Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)
        Hedefim Sensin (2018)
        Düğüm Salonu (2018)

        Tiyatro

        Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017
        Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013
        Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010
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