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    • 27.01.2021 17:17
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    • 27.01.2021 17:18
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    Kuruluş Osman 43. bölümde Osman Bey’in zor seçimi! Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in hamlesi ne olacak?

    ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 43. bölümde Osman Bey’in zor seçimi. Çarşamba akşamları yayınlanan ve heyecanlı sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanları yayınlanınca heyecanı daha da arttırdı. Bala Hatun acısını kalbine gömerek uygun bir gelin bulacak mı? Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in hamlesi ne olacak? Merak edilen tüm soruların yanıtları bu akşam Kuruluş Osman yeni bölümde öğrenilecek? İşte yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 43. bölümde Osman Bey’in zor seçimi!

    Kuruluş Osman 43. bölüm için heyecan dolu bekleyiş başladı. Her bölümüyle ilgiyle izlenen dizi bu akşam ATV ekranlarında olacak. Yine birbirinden önemli gelişmeleri ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Osman Bey'in Nikola'ya karşı zor seçiminin ne olduğu merak ediliyor. Diğer yandan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in nasıl bir hamle yapacağı da merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar..

    KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜM FRAGMANI


    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    "Kulucahisar'ı vermezsen Bayhoca'yı idam ederim!"

    Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

    KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

    Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

        OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

        Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.


        HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

        Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
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