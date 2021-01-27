Kuruluş Osman 43. bölümde Osman Bey’in zor seçimi! Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in hamlesi ne olacak?

OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ



Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.



HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR



Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?