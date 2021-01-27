Kuruluş Osman 43. bölümde Osman Bey’in zor seçimi! Kuruluş Osman yeni bölümde Dündar Bey’in hamlesi ne olacak?

Kuruluş Osman 43. bölüm için heyecan dolu bekleyiş başladı. Her bölümüyle ilgiyle izlenen dizi bu akşam ATV ekranlarında olacak. Yine birbirinden önemli gelişmeleri ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Osman Bey'in Nikola'ya karşı zor seçiminin ne olduğu merak ediliyor. Diğer yandan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in nasıl bir hamle yapacağı da merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar..
KURULUŞ OSMAN 43. BÖLÜM FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Kulucahisar'ı vermezsen Bayhoca'yı idam ederim!"
Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.
KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR
Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.