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    • 27.01.2021 17:18
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    • 27.01.2021 17:18
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    kimdir? Netflix yeni dizisi nedir?

    Netflix yeni dizisi nedir? kimdir? Netflix'in yerli yapımları büyük ilgi görüyor. Yeni yayına giren 50 M2 isimli dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Başrolde Engin Öztürk’ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat, Yiğit Kirazcı, Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor.

    takvim.com.tr
    50 M2 oyuncuları kimdir? Netflix yeni dizisi 50 M2 konusu nedir?

    50 M2 oyuncuları kimdir? 50 M2 konusu nedir? Online yayın platformu Netflix'te yerli yapımlar dikkat çekiyor. Yayına giren diziler arasında ise 50 M2 isimli dizi ilgi çekti. Peki 50 M2 konusu nedir? 50 M2 oyuncuları kimdir?

    50 M2 OYUNCULARI KİMDİR?

    50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi.

    Engin Öztürk - Gölge / Adem
    Aybüke Pusat - Dilara
    Cengiz Bozkurt
    Kürşat Alnıaçık - Servet
    Tolga Tekin
    Özgür Emre Yıldırım
    Hasan Yalnızoğlu
    Murat Kılıç
    Gaye Gürsel
    Yiğit Kirazcı
    Tuğçe Karabacak
    Cansu Dağdelen
    Tuncay Beyazıt

    50 M2 KONUSU NEDİR?

    Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur.

    Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.
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