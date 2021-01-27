Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın siz bir de annesini görün! Herkes annesine benzer ama Seray Kaya ve annesi başka

29 yaşındaki, güzel oyuncu Seray Kaya, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan isimlerden biri oldu. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Seray Kaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. Seray hakkında araştırma yapanlar Seray Kaya'nın annesi Nilüfer Kaya'yla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Nilüfer Kaya güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. İşte başta Seray Kaya'nın annesi Nilüfer Kaya olmak üzere ünlülerin anneleri.

27.01.2021 13:44 - Son Güncelleme: 27.01.2021 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





