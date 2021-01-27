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Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın siz bir de annesini görün! Herkes annesine benzer ama Seray Kaya ve annesi başka

29 yaşındaki, güzel oyuncu Seray Kaya, Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan isimlerden biri oldu. Özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Seray Kaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. Seray hakkında araştırma yapanlar Seray Kaya'nın annesi Nilüfer Kaya'yla karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Nilüfer Kaya güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. İşte başta Seray Kaya'nın annesi Nilüfer Kaya olmak üzere ünlülerin anneleri.

27.01.2021 13:44 - Son Güncelleme: 27.01.2021 13:44
Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın siz bir de annesini görün! Herkes annesine benzer ama Seray Kaya ve annesi başka

Seray Kaya, Kuruluş Osman dizisinde Lena karakterine hayat veriyor. Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 4 Kasım 1991 doğumlu Seray Kaya izleyicilerin yakın markajında.

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Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın siz bir de annesini görün! Herkes annesine benzer ama Seray Kaya ve annesi başka

Seray Kaya hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaştı kaldı. Anne-kızın benzerlikleri gözden kaçmadı. İşte başta Seray Kaya olmak üzere ünlülerin anneleri.

Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın siz bir de annesini görün! Herkes annesine benzer ama Seray Kaya ve annesi başka

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın siz bir de annesini görün! Herkes annesine benzer ama Seray Kaya ve annesi başka
Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'nın siz bir de annesini görün! Herkes annesine benzer ama Seray Kaya ve annesi başka