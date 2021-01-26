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    • 26.01.2021 15:48
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    • 26.01.2021 15:56
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    kimdir, kaç yaşında? 'ın kardeşi Ar'ın hastalığı ne? Hangi mesleği yapıyor?

    2.5 yıldır kanseri ile mücadele eden 'ın kardeşi , yoğun bıma kaldırıldı. 63 yaşındaki Ar'ın yeniden yoğun bakıma kaldırılması abla Müjde Ar'ı yıktı. Bu gelişmelerin ardından 'Mehtap Ar kimdir? Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'ın hastalığı ne? Hangi mesleği yapıyor? gibi sorular sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Mehtap Ar kimdir? Mehtap Ar'ın hastalığı ne?

    Müjde Ar'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşinin son durumuyla ilgili açıklamada bulunan Müjde Art, "Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz.

    Bilinci tam yerinde mi onu da anlayamıyoruz, sürekli uyku halinde. İyileşmesi için dua ediyoruz. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz." dedi. Mehtap Ar, 2,5 yıldır Akciğer kanseri tedavisi görüyor.

    MEHTAP AR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

    10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in kızı küçük kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

        2000 yılında "Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu" adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini henüz çok gençken 17 yaşında yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.

        2,5 yıldır Akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Mehtap Ar, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.
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