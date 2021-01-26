Doya Doya Moda yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Güneş daha önce de evlilik programları ile gündeme gelmişti. Doya Doya Moda Mehmet kim? Mehmet Güneş kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılanlardan biri oldu. İşte Doya Doya Moda Mehmet hakkında merak edilen bilgiler…
MEHMET GÜNEŞ KİMDİR?
Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Güneş, 1987 yılında dünyaya geldi. Daha önce de çeşitli programlara katılan Mehmet Güneş, evlilik programlarıyla tanınıyor. Modanın yanı sıra Urfa'nın geleneksel yemekleri başta olmak üzere mutfağa girmeyi seven Mehmet Güneş, turizmcilik yapıyor. Özel yatları olduğunu belirten Güneş, bu yatları evlilik teklifleri ve özel günler için kiraladığını söylemişti.
Doya Doya Moda'ya ilk katıldığı gün hayatıyla ilgili bilgiler veren Mehmet Güneş, ''19 kardeşim, modayla ilgili iddialıyım. Kardeşlerimi, arkadaşlarımı ben giydirmekteyim, programı çok seviyorum.'' dedi.