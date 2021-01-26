Survivor İlayda kimdir sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından özellikle bu akşam yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün akşam yapılan oylama neticesinde altı oyla İlayda Şeker bu haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Peki, Survivor İlayda kimdir? Eleme adayı İlayda Şeker nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.