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    • Magazin
    • 26.01.2021 15:47
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    • 26.01.2021 15:47
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    ? Eleme adayı nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

    sorusu dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından merak konusu oldu. Bu akşam bir yarışmacı Survivor olma hayallerine veda veda ediyor. Adada ikinci eleme adayı Ünlüler takımından İlayda olarak açıklandı. Gözler şimdi adaya kimin veda edeceğine çevrildi. Peki, Survivor İlayda kimdir? Eleme adayı nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler ve hayatı...

    Survivor İlayda kimdir?

    Survivor İlayda kimdir sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından özellikle bu akşam yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dün akşam yapılan oylama neticesinde altı oyla İlayda Şeker bu haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Peki, Survivor İlayda kimdir? Eleme adayı İlayda Şeker nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

    İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

    Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.

    İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

    "Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım.

    Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

        SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

        Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

        GEÇEN HAFTA SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

        19 Ocak Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı belli oldu. Acun Ilıcalı elenen ismin Sancakay olduğunu açıkladı.

        SURVİVOR YARIN VAR MI?

        Survivor yarın akşam yok. Sevilen yarışma programı Survivor 28 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.
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