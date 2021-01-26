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    • 26.01.2021 14:10
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    • 26.01.2021 14:10
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde silahlar patlıyor! EDHO yeni bölümde savaş başlıyor!

    Heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izlenmeye başlandı ve heyecanın dozu daha da arttı. ATV’de Salı akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde silahlar patlıyor. Behzat’ın neler yapacağı izleyici tarafından merakla bekleniyor. EDHO yeni bölümde savaş başlıyor, kimlerin zarar göreceği bu akşam belli olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde yaşanacak gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde silahlar patlıyor!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. İzlenme rekorları kıran dizi yine heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. EDHO yeni bölümde savaş başlıyor ve silahlar patlıyor, heyecan dolu anların yaşanacağı bölümde Hızır Çakırbeyli bir yandan yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşüyor, peki onu yakalayabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylar…

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180. BÖLÜM FRAGMANI

    EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    ''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlattıracağız...''

    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.
    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

    Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.
    Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır. Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

        Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar. Hamdi Korkmaz ve Yaman Korkmaz'ı adeta diken üstünde bırakan Doğan Baba, yaptığı hamlelerle Alpaslan'ın da elini kuvvetlendirir.
        Babası İdris yüzünden Didem'e talip olan ve aldığı olumsuz dönüşten sonra gurur yapan Kaya ise Didem'in peşine düşer. Gözünü karartan Kaya, Haşmet Façalı'nın evine baskın yapar. Ama işler istediği gibi olmayacaktır.
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