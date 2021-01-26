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    • 26.01.2021 14:23
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    • 26.01.2021 14:23
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    'da başrol dönemi bitti 'Gerçekleşen hayallere de mukadderat mı denir' Yaptıklarının bedelini acı acı ödeyerek dizden ayrıldı

    ekranlarında izleyiciyle buluşan 'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen, fragmanlarıyla bile sosyal medyada adından söz ettiren başrolünü 'nin üstlendiği oyuncu kadrosunda , , , gibi isimleri bulunduran Çukur'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Güzel oyuncunun ayrılığının yankıları henüz tazeyken Çukur bir kilit oyuncusuna daha veda ediyor.

    Çukur'da başrol dönemi bitti

    Çukur'da başrol dönemi bitti onsuz dizi nasıl olacak izleyici merakta! Yaptıklarının bedelini acı acı ödeyerek dizden ayrıldı... aşrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Final sezonu işlenen Çukur'da geçtiğimiz günlerde İrem Sak ayrılığı yaşanmış ve bu ayrılık herkesi şaşırtmıştı. Bu ayrılığın hemen ardından acı bir ayrılık daha yaşandı.

    Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı.

    Final sezonu işlenen Çukur'da Çağatay karakterini canlandıran Nejat İşler Çukur'dan ayrıldı.

        ÇAĞATAY ERDENET YAŞATTIKLARINI GÖRDÜ

        Çukur dizisine Cengiz Erdenet'in büyük oğlu olarak giren Çağatay Erdenet, Çukur'a ve Koçovalılara yaptıklarının bedeli son bölümde ödedi. Bütün Çukur'u bombalarla, mayınlarla kaplayan ve birçok kişiye zarar veren Çağatay Erdenet'e bombalı bir tuzak kuruldu. Çağatay mayının patlamasıyla öldü ve Nejat İşler diziye veda etti.

        KOÇOVALILARIN TEK DÜŞMANI KALDI

        Daha önce senaryo gereği uzaklaşan Nejat İşler bu akşam yayınlanan bölümle Çukur'a veda etti. Dizide Çağatay Erdenet rolünü canlandıran Nejat İşler'in Çukur'dan ayrılması sonrası tek Erdenet olarak Kulkan kaldı.

        RESMİ HESAPTAN VEDA PAYLAŞIMI

        Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da Nejat İşler'e veda paylaşımı yapıldı.

            Paylaşımda "Bir şeyi unuttun Çağatay "Koçovalılar asla unutmaz." Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söyle. Güle güle Çağatay. Teşekkürler Nejat İşler." ifadeleri kullanıldı.

            Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve Damla Sönmez Nejat İşlere böyle veda etti:

            'Gerçekleşen hayallere de mukadderat mı denir hocam? Gözgöze başka başka hikayelere. Teşekkür ederim herşey için...'
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