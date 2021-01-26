Çukur'da başrol dönemi bitti onsuz dizi nasıl olacak izleyici merakta! Yaptıklarının bedelini acı acı ödeyerek dizden ayrıldı... aşrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Final sezonu işlenen Çukur'da geçtiğimiz günlerde İrem Sak ayrılığı yaşanmış ve bu ayrılık herkesi şaşırtmıştı. Bu ayrılığın hemen ardından acı bir ayrılık daha yaşandı.