Sezer İnanoğlu kimdir, hangi filmlerde oynadı? Sezer İnanoğlu eşi kimdir?

Yeşilçam'da Sezercik karakteriyle hatırlanan Sezer İnanoğlu, 12 yaşındaki kızının eski eşinden şiddet gördüğünü iddia etti ve isyan etti. Türksinemasının 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu, görme engelli kızının velayetini 2013'te boşandığı Mehtap Meral İnanoğlu'ndan almak için mahkemeye başvurdu. Peki Sezer İnanoğlu kimdir? Sezer İnanoğlu eşi kimdir?
SEZER İNANOĞLU EŞİ KİMDİR?
Bakırköy 7'nci Aile Mahkemesi'nde velayet davası açan oyuncu, 12 yaşındaki kızı A.A.İ.'nin annesinden şiddet gördüğünü öne sürdü: "Kızım, gerekli bakımı alamadığı gibi fiziki ve psikolojik şiddet, hatta tacizle baş başa yaşıyor."
Velayet duruşmasında tanık olarak dinlenen Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu ise kan dondurucu iddialarda bulundu: "Torunumun anlattığına göre; annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken onu da yanına alıyormuş." 20 Şubat 2020'de annesinin şiddetine maruz kaldığı öne sürülen 12 yaşındaki A.A.İ.'nin Beykoz Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadede "Annem bana 'Seni istemiyorum, git babanla yaşa' diyerek vurdu. Sevgilisiyle yatarken beni de yanlarına alıyorlardı. Annemden çok korkuyorum" dediği ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu ile Mehtap Meral İnanoğlu'nun evliliği 2013'te bitti.
SEZER İNANOĞLU KİMDİR?
Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir.
Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu.Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.
Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik'i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.