Orhan Gencebay'ı hastanelik eden çukur, eşi Sevim Emre'yi isyan ettirdi! Orhan Gencebay, Bebek'teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı.
O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, "1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş" açıklamasını yaptı.
SEVİM EMRE: CANIMIZ ALLAH'A EMANET
Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe… Canımız Allah'a emanet! Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli!" dedi.