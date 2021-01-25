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    • 25.01.2021 11:13
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    • 25.01.2021 11:36
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    'ı hastanelik eden çukur, eşi 'yi isyan ettirdi! "Belediye çok çalışıyor maşallah!"

    'ı hastanelik eden çukur, eşi 'yi isyan ettirdi! Usta sanatçı Orhan Gencebay, evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düştü. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hastanelik olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan ederek, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe..." ifadelerini kullandı.

    Orhan Gencebay'ı hastanelik eden çukur, eşi Sevim Emre'yi isyan ettirdi! Orhan Gencebay, Bebek'teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı.

    O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, "1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş" açıklamasını yaptı.

    SEVİM EMRE: CANIMIZ ALLAH'A EMANET

    Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe… Canımız Allah'a emanet! Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli!" dedi.

        ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

        Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı.
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