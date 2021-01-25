Survivor 2021 yeni sezona bomba gibi başladı. Parkurun zorluğu, ödülleri kazanma hırsı hem fiziksel hem de psikolojik olarak yarışmacıları oldukça zorluyor. Peki 24 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Yenilen takım içlerinden birini elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki dün akşamdan bu yana sıkça araştırılan Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı kim oldu? Ada konseyinde gergin ve meraklı bir bekleyiş vardı, Acun Ilıcalı adaya veda eden ismi açıkladı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Geçtimiz gün oynanan dokunulmazlık mücadelesinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımı ise eleme adayı için konseye çıkacak...
Haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımından Aleyna oldu...
Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Gönüllüler takımı oldu.
Yapılan oylama sonucunda Ünlüler takımından çıkan haftaının ikinci adayı ise İlayda Şeker oldu.
SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?
Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı yeni diskalifiye kararı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, açıklamasında, 'Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda.' dedi ve Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Meryem Kasap'ın diskalifiye olduğunu duyurdu. Meryem Kasap dizindeki rahatsızlık nedeni ile yarışmaya veda etti.
Survivor'da diskalifiye şoku Meryem Kasap Survivordan neden diskalifiye oldu
Geçtiğimiz yıl Gönüllüler takımında yer alan Survivor Meryem diğer dizinde oluşan sakatlık nedeni ile yarışmaya devam edemememişti.