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    • 25.01.2021 09:44
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    Survivor’da şok diskalifiye! Veda eden isim kim oldu? ?

    Dün akşam ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı açıkladı, Survivor’da şok diskalifiye. Peki kim, neden adaya ve yarışma hayallerine veda etmek zorunda kaldı? TV8’in fenomen yarışması izleyicileri yine ekrana kilitlemeyi başardı. Zorlu mücadele sonucunda ? Eleme adayları belirlenirken heyecan daha da arttı. Peki ikinci eleme adayı olarak kim seçildi? İşte de yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor’da şok diskalifiye! Veda eden isim kim oldu?

    Survivor 2021 yeni sezona bomba gibi başladı. Parkurun zorluğu, ödülleri kazanma hırsı hem fiziksel hem de psikolojik olarak yarışmacıları oldukça zorluyor. Peki 24 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Yenilen takım içlerinden birini elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki dün akşamdan bu yana sıkça araştırılan Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı kim oldu? Ada konseyinde gergin ve meraklı bir bekleyiş vardı, Acun Ilıcalı adaya veda eden ismi açıkladı.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Geçtimiz gün oynanan dokunulmazlık mücadelesinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımı ise eleme adayı için konseye çıkacak...

    Haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımından Aleyna oldu...

    Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinin kazananı Gönüllüler takımı oldu.

    Yapılan oylama sonucunda Ünlüler takımından çıkan haftaının ikinci adayı ise İlayda Şeker oldu.

    SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

    Survivor'ın dün yayınlanan bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı yeni diskalifiye kararı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, açıklamasında, 'Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda.' dedi ve Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Meryem Kasap'ın diskalifiye olduğunu duyurdu. Meryem Kasap dizindeki rahatsızlık nedeni ile yarışmaya veda etti.

    Survivor'da diskalifiye şoku Meryem Kasap Survivordan neden diskalifiye oldu

    Geçtiğimiz yıl Gönüllüler takımında yer alan Survivor Meryem diğer dizinde oluşan sakatlık nedeni ile yarışmaya devam edemememişti.

        MERYEM KASAP KİMDİR?

        Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, henüz ilk okuldayken tiyatroyla ilgilenmeye başladı.

        Lise yıllarında farklı spor dallarında aktif bir şekilde yer alan Meryem Kasap, lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı alarak atletizme yöneldi. İlk branşı yüksek atlama olan Meryem Kasap, yaşadığı sakatlık ardından 400 metre branşına geçiş yaptı. Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamladı.

        Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürütmesine karşın 1 yıl içerisinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Milli Takım'ı başarılı bir şekilde temsil ederek ülkesini gururlandıran Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı.

        12 yıllık spor hayatının büyük bir kısmını milli takımda geçiren Meryem Kasap, fitness eğitmenliği yapıyor.
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        Haberler Magazin Survivor’da şok diskalifiye! Veda eden isim kim oldu? 24 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı?