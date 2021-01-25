Star TV'de çarşı pazar karıştı 'Pazar' uğurlu günü diye insanları düzeninden etti! Akrep ve Sol Yanım için öldürücü hamle...Star'ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyici ile buluşmak için gün sayan 'Seni Çok Bekledim' senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Ancak dizi daha başlamadan ortalığı karıştırdı ve 2 diziyi yerinden etti. Şimdi neler olacağı merak ediliyor.