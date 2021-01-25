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    • 25.01.2021 16:54
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    • 25.01.2021 16:54
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    'de çarşı pazar karıştı 'Pazar' uğurlu günü diye insanları düzeninden etti! ve Sol Yanım için öldürücü hamle

    ekranlarında başrollerini ve 'in paylaşacağı adlı dizi kısa süre sonra izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini  'un üstlendiği Seni Çok Bekledim daha başlamadan ortalığı karıştırdı bile. Özcan Deniz'in eski eşi 'a uyguladığı şiddetin ortaya çıkmasının ardından dizinin akıbeti merak edilirken Star TV'den akıllara zarar bir hamle geldi. Özcan Deniz'in yeni dizisi ne yazık ki 2 sevilen dizisiye öldürücü hamleyi vurabilir. İşte detaylar...

    'Pazar' uğurlu günü diye insanları düzeninden etti!

    Star TV'de çarşı pazar karıştı 'Pazar' uğurlu günü diye insanları düzeninden etti! Akrep ve Sol Yanım için öldürücü hamle...Star'ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyici ile buluşmak için gün sayan 'Seni Çok Bekledim' senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Ancak dizi daha başlamadan ortalığı karıştırdı ve 2 diziyi yerinden etti. Şimdi neler olacağı merak ediliyor.

    Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleneceği Star TV'nin iddialı dizisi Seni Çok Bekledim'de hazırlıklarda sona gelindi. Seyirciyi ekrana kilitleyecek dizi başlamadan olay oldu.

    Yayınlanan tanıtımlarıyla olduğu kadar afişiyle de merak uyandıran Seni Çok Bekledim, başlamadan Star TV'yi altüst etti.

        Özcan Deniz'in yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim' yakında Star TV'de hikayesinin anlatılacağı dizinin yayın günü belli oldu.

        Erzincan'dan Katar'a, Katar'dan İstanbul'a uzanan tutkulu bir aşkın hikayesinin anlatılacağı dizi Cuma günü seyirciyle buluşması planlandı.

        2017 ile 2019 yıllarında yayınlanan ve büyük başarı elde eden İstanbullu Gelin'in cuma günü yayınlanması 'Özcan Deniz'in uğurlu günü' olarak konuşulmuştu. Deniz'in yeni dizisinin de cuma yayınlanmasında uğurlu gün etkisi olduğu iddia edildi.

            Seni Çok Bekledim'in yayın günü Cuma olunca Akrep ve Sol Yanım dizilerinin gününü değiştirildi.

            Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın yer aldığı Akrep'in yeni günü perşembe oldu.

            Cansel Elçin, Özge Yağız, Defne Samyeli, Tolga Mendi'nin başrollerinde yer aldığı Sol Yanım'ın ise yeni günü çarşamba olarak belirlendi.
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