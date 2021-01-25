Star TV'de çarşı pazar karıştı 'Pazar' uğurlu günü diye insanları düzeninden etti! Akrep ve Sol Yanım için öldürücü hamle...Star'ın yakında seyircisi ile buluşmaya hazırlanan yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyici ile buluşmak için gün sayan 'Seni Çok Bekledim' senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Ancak dizi daha başlamadan ortalığı karıştırdı ve 2 diziyi yerinden etti. Şimdi neler olacağı merak ediliyor.
Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleneceği Star TV'nin iddialı dizisi Seni Çok Bekledim'de hazırlıklarda sona gelindi. Seyirciyi ekrana kilitleyecek dizi başlamadan olay oldu.
Yayınlanan tanıtımlarıyla olduğu kadar afişiyle de merak uyandıran Seni Çok Bekledim, başlamadan Star TV'yi altüst etti.