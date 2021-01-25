Üçüncü sezonunda heyecan dolu gelişmelerin ardı ardına yaşandığı Stranger Things dizisinin 4. sezonu bekleniyor. Stranger Things dizisi 1980'li yılların başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçiyor. Koronavirüs salgınından dolayı dizinin ne zaman yayınlanacağı, ertelenmenin söz konusu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yazarları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini duyurdu.
STRANGER THİNGS KONUSU
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.
Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar.