Üçüncü sezonunda heyecan dolu gelişmelerin ardı ardına yaşandığı Stranger Things dizisinin 4. sezonu bekleniyor. Stranger Things dizisi 1980'li yılların başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçiyor. Koronavirüs salgınından dolayı dizinin ne zaman yayınlanacağı, ertelenmenin söz konusu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin yazarları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini duyurdu.