25 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıkladı mı? Maraşlı, Çukur, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı reyting birincisi kim?

25 Ocak 2021 reyting sonuçları! 25 Ocak 2021 reyting birincisi kim oldu? Pazartesi akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanı sıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Öne çıkanlar arasında Maraşlı, Çukur, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alabilmek adına kozlarını ortaya koydu. 25 Ocak Pazartesi reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.

25 Ocak 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

GEÇEN HAFTA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

2 - ÇUKUR

3 - MARAŞLI

4 - ESRA EROL'DA

5 - YASAK ELMA

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - MARAŞLI

4 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET)

5 - ÇUKUR