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    • 25.01.2021 16:47
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    25 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıkladı mı? Maraşlı, Çukur, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı reyting birincisi kim?

    25 Ocak reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve reyting yarışı tam gaz devam ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen televizyon kanalları arasında süren izlenme oranları yakından takip ediliyor. Birbirinden iddialı ve popüler yapımların izleyicilerle buluştuğu akşamda sıralamalar öğrenilmek isteniyor. Bugün öne çıkanlar arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ve var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alabilmek adına kozlarını ortaya koydu. İşte 25 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

    takvim.com.tr
    25 Ocak Pazartesi reyting sonuçları! Maraşlı, Çukur, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı reyting birincisi kim?

    25 Ocak 2021 reyting sonuçları! 25 Ocak 2021 reyting birincisi kim oldu? Pazartesi akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanı sıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Öne çıkanlar arasında Maraşlı, Çukur, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alabilmek adına kozlarını ortaya koydu. 25 Ocak Pazartesi reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.

    25 Ocak 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

    GEÇEN HAFTA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

    2 - ÇUKUR

    3 - MARAŞLI

    4 - ESRA EROL'DA

    5 - YASAK ELMA

    AB REYTİNG SONUÇLARI

    1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

    2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    3 - MARAŞLI

    4 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET)

    5 - ÇUKUR

    25 OCAK 2021 TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    13.00 Atv Gün Ortası
    14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
    16.20 Esra Erol'da
    19.00 Atv Ana Haber Bülteni
    20.00 Maraşlı 'Dizi'
    01.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
    05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
    15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 Show Ana Haber
    20.00 Çukur 'Dizi'
    00.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'
    02.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
    05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
    09:45 Kırmızı Oda
    12:30 Süper 1 Takım
    12:45 Survivor Panorama
    13:15 Süper 1 Takım
    13:30 Survivor Panorama
    14:45 Süper 1 Takım
    15:00 Doya Doya Moda
    15:45 Süper 1 Takım
    16:00 Sinema
    20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        13.15 Gerçeğin Peşinde
        16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
        18.30 Star Haber
        20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
        00.30 'Dizi' (Tekrar)
        03.30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)
        05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        13.00 Gelinim Mutfakta
        15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
        19.00 Kanal D Haber
        20.00 Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 'Yabancı Film'
        22.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
        01.30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
        04.00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)
        04.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
        15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
        17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
        19.00 Ana Haber
        19.55 Doğrusu Ne?
        20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
        00.15 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi' (Tekrar)
        03.15 52 Hafta 'Belgesel' (Tekrar)
        03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
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        Haberler Magazin 25 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıkladı mı? Maraşlı, Çukur, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı reyting birincisi kim?