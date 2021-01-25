25 Ocak Pazartesi reyting sonuçları açıkladı mı? Maraşlı, Çukur, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı reyting birincisi kim?

25 Ocak 2021 reyting sonuçları! 25 Ocak 2021 reyting birincisi kim oldu? Pazartesi akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanı sıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Öne çıkanlar arasında Maraşlı, Çukur, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Sefirin Kızı var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alabilmek adına kozlarını ortaya koydu. 25 Ocak Pazartesi reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.
25 Ocak 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.
GEÇEN HAFTA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
2 - ÇUKUR
3 - MARAŞLI
4 - ESRA EROL'DA
5 - YASAK ELMA
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
3 - MARAŞLI
4 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET)
5 - ÇUKUR
25 OCAK 2021 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maraşlı 'Dizi'
01.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'
02.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09:45 Kırmızı Oda
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Survivor Panorama
13:15 Süper 1 Takım
13:30 Survivor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler