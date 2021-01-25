Doya Doya Moda yeni haftanın ilk gününe bomba gibi başladı. Yeni yarışmacıların da dahil olduğu yarışmada jüriler eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Günün konseptine göre stillerini sergileyen yarışmacılardan günün en yüksek puanını alan kız ve erkek yarışmacılar kimler oldu? Rekabetin en üst düzeyde olduğu ve heyecanın hız kesmediği yarışmada Doya Doya Moda birincisi kim oldu? 25 Ocak Pazartesi Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
25 OCAK PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde:17
Ceren:20
Birben:16
Bahar:18
Rabia:11
Ayşegül:15
Tuğçe:15
Batıcan:7
Mehmet:9
Adnan:19
Emre:18
Ufuk:11
Erhan:20
Ahmet:15
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Emre oldu ve şık saati koluna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden elenen olmadı. Kızlardan ise Aysu yarışmaya veda eden isim oldu.