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    • 25.01.2021 18:53
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    • 25.01.2021 20:13
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    3. bölüm canlı izle! ATV ile Maraşlı yeni bölüm izle! Hakikatin peşine düşüyor

    3. bölüm canlı izle dizinin yayınladığı akşam izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. İlk iki bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizide bu hafta ortalık iyice karışmaya başlacak. Yeni bölümde Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söylüyor ve şüphelerinin sebebini anlatıyor. Mahur delirecek gibi oluyor. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emin bir şekilde hareket ediyor. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. İşte Maraşlı 3. bölüm izleme seçeneği...

    Maraşlı 3. bölüm canlı izle!

    Maraşlı 3. bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölüm canlı izle seçeneği diziyi izlemek isteyenlerin araştırdığı konulardan birisi oluyor. ATV ekranlarında pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan dizide heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Dizide bu hafta Maraşlı gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Mahur, Maraşlı'yı dinleyip dinlemeyeceği ise merak konusu. Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılıyor. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlıyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

    MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    MARAŞLI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    ''Kızımı bulun bana...''

    Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır.

    İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;

    Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir?

    Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır.

        Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi?

        Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?

        MARAŞLI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Maraşlı, kızını bu hale getirenlerin Türel ailesinden olduğuna emindir. Maraşlı için ailenin her bireyi şüphelidir. Bu nedenle Mahur'u koruma görevine geri döner. Maraşlı'nın, Türel ailesini tanımak için atacağı ilk adımı ne olacak?

            Mahur'un suikast girişimden haberi yoktur. Savaş'ın hala onun peşinde olduğundan habersiz olan Mahur, Maraşlı'nın dönüşüne karşı çıkar. Mahur'un bir planı vardır. Maraşlı'yı bıktırarak görevi kendi rızası ile bıraktırmaya çalışır. Mahur bu planında başarılı olacak mı?

            Firuzan, Sedef Hanım'dan kalma fidanlığı kış bahçesine çevirir. Annesinden kalan bahçenin tarumar olduğunu gören Mahur ve Firuzan arasında büyük bir gerginlik yaşanır. Hayal kırıklığına uğrayan Mahur'un yanında sadece Maraşlı olur. Maraşlı ve Mahur arasındaki buzlar erimeye başlayacak mı?

            Savaş; Aziz Bey'e, istediği fotoğrafların 24 saat içinde kendisine verilmemesi halinde Mahur'un öldürüleceğini söyler. Maraşlı, Savaş ve Aziz'in büyük buluşmasında yaşananlar herkesi şoke edecektir.
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            Haberler Magazin Maraşlı 3. bölüm canlı izle! ATV ile Maraşlı yeni bölüm izle! Hakikatin peşine düşüyor