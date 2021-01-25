Maraşlı 3. bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölüm canlı izle seçeneği diziyi izlemek isteyenlerin araştırdığı konulardan birisi oluyor. ATV ekranlarında pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan dizide heyecan dolu gelişmeler peşi sıra yaşanıyor. Dizide bu hafta Maraşlı gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Mahur, Maraşlı'yı dinleyip dinlemeyeceği ise merak konusu. Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılıyor. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlıyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...
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MARAŞLI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
''Kızımı bulun bana...''
Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır.
İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;
Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir?
Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır.