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    • Magazin
    • 25.01.2021 15:11
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    • 25.01.2021 15:11
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    ? Gündemde sıkça araştırılan sorulardan biri oldu. TV8’in fenomen yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Yeni haftanın ilk gününde kız ve erkek birer yarışmacı kadroya dahil oldu. Daha önce Kısmetse Olur evlilik programında yer alan ve hafızalara kazınan isim gündem konusu oldu. Peki , , ?

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    Adnan Kızıltaş kimdir?

    Adnan Kızıltaş kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Adnan Kızıltaş kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları Doya Doya Moda yarışmasının sıkı takipçileri tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Evlilik programı ile tanınan isim sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor. Doya Doya Moda'ya dahil olan Adnan Kızıltaş hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

    ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

    Kısmetse Olur'la tanınan Adnan Kızıltaş, artık erkek yarışmacıların da katıldığı Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu. Modaya olan ilgisi sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılan Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'nin 301. bölümünde görülecek.

    Kendi erkek giyim markası olan Adnan Kızıltaş'ın kendi adını taşıyan bir giyim mağazası var. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, 29 yaşında ve bekar.

    DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

    Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümü 15:00'te başlıyor.

    DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

    Gülşah Saraçoğlu

    Seray Sever

    Uğurkan Erez

    Ivana Sert

        DOYA DOYA MODA FORMATI NASIL?

        Hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar en iyi stili sergilemeye çalışıyordu. Format değişikliğine gidildi ve erkek yarışmacılar da dahil oldu. Kız ve erkek eşleşmesi yapılıyor ve her gün jüriler eleştirilerini yapıp puanlarını veriyor. Günün puanları haftayı da yakından etkiliyor. Cuma günü haftanın finalinde haftanın en yüksek puanını alan kız yarışmacı altın kolyeyi boynuna takıyor. Erkek yarışmacı ise şık saatin sahibi oluyor. Haftanın en düşük puanını alan bir erkek ve bir kız yarışmacı da eleniyor ve Pazartesi günü yerlerine yeni yarışmacılar geliyor.
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