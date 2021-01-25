DOYA DOYA MODA FORMATI NASIL?

Hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar en iyi stili sergilemeye çalışıyordu. Format değişikliğine gidildi ve erkek yarışmacılar da dahil oldu. Kız ve erkek eşleşmesi yapılıyor ve her gün jüriler eleştirilerini yapıp puanlarını veriyor. Günün puanları haftayı da yakından etkiliyor. Cuma günü haftanın finalinde haftanın en yüksek puanını alan kız yarışmacı altın kolyeyi boynuna takıyor. Erkek yarışmacı ise şık saatin sahibi oluyor. Haftanın en düşük puanını alan bir erkek ve bir kız yarışmacı da eleniyor ve Pazartesi günü yerlerine yeni yarışmacılar geliyor.