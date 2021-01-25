Adnan Kızıltaş kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Adnan Kızıltaş kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtları Doya Doya Moda yarışmasının sıkı takipçileri tarafından merak edilerek arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Evlilik programı ile tanınan isim sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor. Doya Doya Moda'ya dahil olan Adnan Kızıltaş hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.
ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?
Kısmetse Olur'la tanınan Adnan Kızıltaş, artık erkek yarışmacıların da katıldığı Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu. Modaya olan ilgisi sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılan Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda'nin 301. bölümünde görülecek.
Kendi erkek giyim markası olan Adnan Kızıltaş'ın kendi adını taşıyan bir giyim mağazası var. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, 29 yaşında ve bekar.
DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümü 15:00'te başlıyor.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?
Gülşah Saraçoğlu
Seray Sever
Uğurkan Erez
Ivana Sert