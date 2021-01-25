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    • Magazin
    • 25.01.2021 17:41
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    • 25.01.2021 17:41
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    Hafta içi her gün 15:45’te TRT 1 ekranlarında yayınlanan ? ? Yayın akışında görülen ve henüz izlememiş olan kişilerin sıklıkla araştırdığı bu soruların yanıtını haberimizde derledik. İzleyicilere hem keyifli hem de eğlenceli anlar yaşatan dizilerden biri olan Ekim ayından bu yana yayınlanmaya devam ediyor. İşte tüm bilgiler…

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    Acemi Anneler konusu nedir?

    Acemi Anneler konusu nedir? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. TRT 1'de yayınlanan gündüz kuşağı dizisini görmüş fakat izlememiş olanlar hakkındaki bilgileri araştırır oldu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Acemi Anneler dizisine dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    ACEMİ ANNELER KONUSU NEDİR?

    TRT1 gündüz kuşağının yeni sesi "Acemi Anneler" 19 Ekim Pazartesi saat 15.45'de ilk bölümü ile ekranlara merhaba diyor.
    Dört yakın arkadaşın annelik serüvenlerini ekranlara taşıyacak olan Acemi Anneler, ilk bölümüyle sürprizli ve duygusal bir başlangıç yapacak. Acemi Anneler'in ilk bölümünde neler olacak:

    Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adayıdır. Rakibi Seda ise bu mevkisini Nil'e kaptırmamak için türlü oyunlar oynamaktadır. Nil, şirketteki önemli bir toplantıya yetişmeye çalışırken kaza yapar. Nil'in kardeşten öte arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza onun yardımına koşarlar. Bu sırada Nil'e hastanede hiç beklemediği bir haber gelir… Bu haber onun ve bebek sahibi olmaya çalışan arkadaşları Beyza ile Ceren'in hayatlarını derinden etkileyecektir. Diğer yandan üç çocuk annesi Sevda'nın büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır saklamaktadır. Bu sır acemi annelerin hayatlarına bomba gibi düşecek bir duygu fırtınasına neden olacaktır.

        ACEMİ ANNELER OYUNCULARI KİMLER?

        Acemi Anneler'in oyuncu kadrosunda; Merve Üçer, Begüm T. Turay, Melis Yıldıran, Yağmur Öztürk, Berk Bakioğlu, Cantuğ Tural, Tolga Akman, Önder Atakanlı, Cansın Yılmaz, Ege Semih Eken, İpek Çeken, Zeynep A.Metin, Nermin Uğur, Murat Volkan Benli, Deniz G.Koçman, Başak Vural, Tüğçe Özbey, Tamer Aykut, Aslı Bayyiğit, Rümeysa Ay, Ayça Dokumacı, Doğukan Demirci, Bade Çalışkan bulunuyor.

        BEGÜM TOPÇU TURAY KİMDİR?

        Begüm Topçu Turay, 3 Haziran 1985 yılında Ankara'da hayata gözlerini açtı. İlkokul eğitimini Mimar Kemal İlkokulunda, Lise eğitimini ise Seyranbağları Süper Lisesinde tamamlamıştır. Lise eğitiminden sonra Hacettepe Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Liseden bu yana çeşitli tiyatro oyunlarında, programlarda ve dizilerde görev almış ve almaya halen devam etmekte olan Begüm TOPÇU, 7 Haziran 2014'te iş arkadaşı olan Cantuğ TURAY ile hayatını birleştirmiştir. TURAY çifti ilk bebekleri Meral Masal'ı 27 Kasım 2017 Pazartesi günü kucaklarına almıştır.
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