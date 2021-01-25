Acemi Anneler konusu nedir? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları gündemde sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. TRT 1'de yayınlanan gündüz kuşağı dizisini görmüş fakat izlememiş olanlar hakkındaki bilgileri araştırır oldu. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Acemi Anneler dizisine dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
ACEMİ ANNELER KONUSU NEDİR?
TRT1 gündüz kuşağının yeni sesi "Acemi Anneler" 19 Ekim Pazartesi saat 15.45'de ilk bölümü ile ekranlara merhaba diyor.
Dört yakın arkadaşın annelik serüvenlerini ekranlara taşıyacak olan Acemi Anneler, ilk bölümüyle sürprizli ve duygusal bir başlangıç yapacak. Acemi Anneler'in ilk bölümünde neler olacak:
Başarılı bir iş kadını olan Nil, çalıştığı şirketin finans müdürü adayıdır. Rakibi Seda ise bu mevkisini Nil'e kaptırmamak için türlü oyunlar oynamaktadır. Nil, şirketteki önemli bir toplantıya yetişmeye çalışırken kaza yapar. Nil'in kardeşten öte arkadaşları Sevda, Ceren ve Beyza onun yardımına koşarlar. Bu sırada Nil'e hastanede hiç beklemediği bir haber gelir… Bu haber onun ve bebek sahibi olmaya çalışan arkadaşları Beyza ile Ceren'in hayatlarını derinden etkileyecektir. Diğer yandan üç çocuk annesi Sevda'nın büyük kızı Ezgi, ailesinden büyük bir sır saklamaktadır. Bu sır acemi annelerin hayatlarına bomba gibi düşecek bir duygu fırtınasına neden olacaktır.