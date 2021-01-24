Mehmet Ali Erbil İbo Show'a katıldı ve duygusal anlar yaşandı. Eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses izleyicilere de hem keyifli hem duygusal bir röportaj izletti. Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir, tedavisi var mı? Sorgulamaları da sıkça yapılmaya başlandı. İşte merak edilenler…
MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den geçtiğimiz günlerde haber gelmişti. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.
Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu.
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.
KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?
Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar. Kılcal damarlarda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşen bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir.
Bu anda acil olarak hastaya müdahale edilmemesi durumunda kaçış sendromu atakları, ölüme yol açabilecek ciddiyete sahiptir. Damar dışına sızan sıvı kütlesinden dolayı akciğerler, kalp, karın zarı gibi vücudun iç kısmında yer alan boşluklarda ve kasların içerisinde sıvı birikimi meydana gelir. Sızan sıvı nedeniyle damar içerisindeki kan basıncı ani olarak düşer ve bu durum şok tablosunun oluşmasına neden olur. Yine damar içindeki sıvının damar dışına sızması sonucunda kandaki albümin seviyesi düştüğünden kanın akıcılığı azalır, diğer bir deyişle kanda yoğunlaşma meydana gelir. Hastalık ülkemizde ve dünyada çok nadir olarak görülmekle birlikte bilinen kesin bir kaçış sendromu tedavisi yoktur. Buna ek olarak kaçış sendromu bulaşıcı mı gibi sorular merak konusu olup hastalığın bulaşıcı olmadığı bilinmelidir.