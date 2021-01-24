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    • Magazin
    • 24.01.2021 11:07
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    • 24.01.2021 11:07
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    ’a katıldı gözyaşları sel oldu! Mehmet Ali Erbil’in hastalığı nedir, ?

    Uzun süredir hastalığı ile mücadele eden ünlü şovmen ’a katıldı gözyaşları sel oldu. Star TV’de 9 yıl aradan sonra yeniden yayınlanmaya başlayan İbo Show’un dün akşamki son bölümünde İbrahim Tatlıses'in, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı özel bir röportaj yayınlandı ve izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Bu gelişme üzerine Mehmet Ali Erbil’in hastalığı kaçış sendromu nedir, ? Sorularının yanıtları da merak konusu oldu. İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Mehmet Ali Erbil İbo Show’a katıldı gözyaşları sel oldu!

    Mehmet Ali Erbil İbo Show'a katıldı ve duygusal anlar yaşandı. Eski günlerden ve artık hayatta olmayan arkadaşlarından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses izleyicilere de hem keyifli hem duygusal bir röportaj izletti. Mehmet Ali Erbil'in hastalığı kaçış sendromu nedir, tedavisi var mı? Sorgulamaları da sıkça yapılmaya başlandı. İşte merak edilenler…

    MEHMET ALİ ERBİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den geçtiğimiz günlerde haber gelmişti. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.

    Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu.

    Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

    KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

    Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar. Kılcal damarlarda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşen bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir.

    Bu anda acil olarak hastaya müdahale edilmemesi durumunda kaçış sendromu atakları, ölüme yol açabilecek ciddiyete sahiptir. Damar dışına sızan sıvı kütlesinden dolayı akciğerler, kalp, karın zarı gibi vücudun iç kısmında yer alan boşluklarda ve kasların içerisinde sıvı birikimi meydana gelir. Sızan sıvı nedeniyle damar içerisindeki kan basıncı ani olarak düşer ve bu durum şok tablosunun oluşmasına neden olur. Yine damar içindeki sıvının damar dışına sızması sonucunda kandaki albümin seviyesi düştüğünden kanın akıcılığı azalır, diğer bir deyişle kanda yoğunlaşma meydana gelir. Hastalık ülkemizde ve dünyada çok nadir olarak görülmekle birlikte bilinen kesin bir kaçış sendromu tedavisi yoktur. Buna ek olarak kaçış sendromu bulaşıcı mı gibi sorular merak konusu olup hastalığın bulaşıcı olmadığı bilinmelidir.

        KAÇIŞ SENDROMU TEDAVİSİ NEDİR?

        Kaçış sendromu hastalığının bilinen herhangi bir kesin tedavisi olmayıp genellikle hastalığın yol açtığı sorunları geri döndürmeye yönelik tedaviler uygulanır. Sebep olduğu ataklar nedeniyle gündelik yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkileyen bu hastalık aynı zamanda yol açtığı sorunlar nedeniyle vücudun diğer doku ve organlarının da işleyişini bozarak farklı hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayabilir. Hastalığın tedavisinde temel amaç, atakların önlenmesidir. Bu atakların önlenmesi için bazı durumlarda gribal enfeksiyon tedavisinde kullanılan birtakım antibiyotikler ile bronşit ve astım tedavisine yönelik ilaçlardan yararlanılır. Krizlerin önlenebilmesi için sürekli ve düzenli olarak tansiyon ölçümü yapılmalı, gerekli durumlarda tansiyonun normal seviyelere getirilebilmesine yönelik ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Hastalığın tanısını almış olan bireylerde stres, kaza ve yaralanma gibi travmalar atakları tetiklediği için kişiler kendilerine ve sağlıklarına gerekli özeni göstermelidir. Kapiller kaçış sendromu hastalarında ayrıca alerji testi yapılarak kişinin hassasiyetinin olduğu maddeler belirlenmeli, atak oluşumuna sebep olabileceği için hastalar alerjen maddelerle temastan kaçınmalıdır.

        Eğer siz de kaçış sendromu tanısı aldıysanız hastalığın ciddiyetinin bilincinde olmalı, düzenli olarak sağlık kontrollerinizi yaptırmalısınız. Kaçış sendromunda genellikle krizlerin bir gün öncesinde grip benzeri belirtiler izlenmekle birlikte hastaların bu gibi sorunlar yaşadıklarında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak kaçış sendromu hastası olduğunu ve kriz öncesi belirtilerini yaşadığını bildirmesi gerekir. Hastalığın tamamen önüne geçilebilmesini sağlayan kesin bir tedavi tekniği henüz geliştirilmemiş olsa da, oluşan ataklar sırasında yaşamsal fonksiyonların korunabilmesine yönelik tedbirler alınarak sürecin sorunsuzca tamamlanması mümkün olabilmektedir. Gelişen ataklar esnasında kişi derhal kontrol altına alınmaz ve gerekli tedavi uygulanmaz ise organlarda kalıcı hasarlar oluşabilir ve yaşamı tehdit eden tablolar ortaya çıkabilir. Bu nedenle hekiminiz tarafından önerilecek olan tedavi planına uyum sağlamanın yanı sıra olası bir kriz durumunda yapılması gerekenler konusunda yakınlarınızı da bilgilendirmeli, acil bir durum söz konusu olduğunda derhal hastanelerin acil servislerine başvurmalısınız.
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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil İbo Show’a katıldı gözyaşları sel oldu! Mehmet Ali Erbil’in hastalığı kaçış sendromu nedir, tedavisi var mı?